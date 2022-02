Ha sido una noche de lo más emocionante para Rocío Carrasco, aunque alguna que otra polémica con su familia ha salido de nuevo a la palestra. Este 1 de febrero se estrenaba 'Montealto, regreso a la casas' en donde Telecinco, de la mano de la hija de Rocío Jurado, recrearan cómo era la casa de 'la más grande'. Rocío Carrasco, que aparecía con un look de lo más rompedor, ha visto las imágenes de su familia reaccionando a este homenaje y ha tenido su opinión al respecto.

Sálvame' se puso en contacto con Amador Mohedano, ya que desembalando cajas, Rocío se encontró un tambor que tocaba su tío de romería. El hermano de Rocío Jurado contaba que fue él quien le regaló ese objeto a la artista, y que por tanto sabe que es difícil de recuperar. También nombró un piano blanco que tenía la más grande en su casa y que sí que le gustaría que su sobrina se lo diese algún día. ¿Qué ha opinado Rocío Carrasco sobre las peticiones de su tío?

¿Le dará esas pertenencias a Amador Mohedano? Rocío Carrasco ha contestado claramente quepero bueno". La hija de Rocío Jurado prefiere esperar a que se emita todo lo del 'Montealto', y quizás el documental: 'En el nombre de Rocío', para ver que hace con esas pertenencias de su madre: "Quiero ordenar, es mi finalidad", explicaba Rocío Carrasco a Jorge Javier Vázquez.

