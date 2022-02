El gesto romántico de Omar Sánchez con Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha pasado unos días en su tierra (Sevilla) para apartarse de todo ese la vorágine que ha creado su separación con Omar Sánchez. Además de para despejarse del tema de su ruptura, la sevillana ha querido estar con su padre que aún sigue ingresado por su delicado estado de salud. La colaboradora de 'Sálvame' se siente como una niña en la capital hispalense y cada vez que tiene un hueco en su apretada agenda de influencer vuelve a dónde se siente feliz con su gente de toda la vida.

Anabel ha querido compartir esos bonitos días en Sevilla con una galería de fotos en sus redes sociales. Esto no es lo sorprendente, sino lo que a todos nos ha dejado con un pellizco en el corazón ha sido el comentario que le ha dejado su ex pareja Omar. Parece que la relación entre ambos es bastante buena y desatando las dudas de todos los seguidores de ambos, el surfista profesional ha escrito: "Ese puente…", dejando entre ver que ahí pasaron momentos mágicos.



En el último debate de 'Secret Story', la sevillana acudía para recibir a Isa Pantoja que estuvo unos días en el programa, y desvelaba la "envidia sana" que sentía por ella cuando hablaba de su relación con Asraf: "Me gusta lo que veo y oigo. Me alegro de que piense así, quiera estudiar, desvincularse y vivir de lo suyo. La envidio, nos ha dado muchas vueltas a todos", reconocía. Unas declaraciones que daban a entender el deseo que aún tiene la joven en formar su propia familia.

