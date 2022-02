Anabel Pantoja lleva el arte en las venas y eso se nota con los bailes que se marca en sus redes y ahora también en 'Sálvame' (aunque estos tengan un final inesperado). La sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a su puesto de colaboradora televisiva dispuesta a darlo y así lo ha demostrado no solo al bailar la coreografía de 'Pasión de Gavilanes', sino también al arrancarse a bailar 'Crazy in love' de Beyoncé apenas unos minutos después de estar llorando en directo y abandonar el plató. Eso sí, las piernas le fallaron y acabó por los suelos.

La influencer no se encuentra en su mejor momento personal tras su separación de Omar Sánchez y el delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, que le ha hecho amenazar con abandonar 'Sálvame' en varias ocasiones. Tanto es así que Anabel ya pide directamente que se active el "protocolo de abandono" cuando se tratan temas que no le gustan y eso fue lo que pasó tras la emisión de una polémica entrevista de Bernardo Pantoja. Anabel rompió a llorar y salió del plató. Rápidamente sus compañeros le dieron todo su apoyo y Jorge Javier la animó diciendo: "Ahora somos tu familia".

Las palabras de sus compañeros la reconfortaron y Anabel volvió al plató, cambiando poco a poco las lágrimas por la merienda (con la canción 'Mayonesa' de fondo). De pronto sonó el tema 'Crazy in love', de Beyoncé, y la influencer se vino arriba.

La sobrina de Anabel Pantoja se marcó un explosivo baile en directo, pero con tanto movimiento perdió el equilibrio y acabó por los suelos. Eso sí, como una estrella veterana, ella sabe que pase lo que pase el show debe continuar y tras levantarse, continuó como si nada hubiera pasado. "Cuando te vienes arriba, y de momento te estrellas", escribía en sus redes.



