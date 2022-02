Anabel Pantoja se rompe en 'Sálvame' al hablar del estado de salud de su padre

Este 15 de febrero ha vuelto a ser una tarde complicada para Anabel Pantoja. Esta vez tiene que ver con su padre, Bernardo Pantoja, que se encuentra ingresado en el hospital. La sevillana está bastante angustiada y terminaba estallando en 'Sálvame'. Desde que su relación con Omar Sánchez se terminase, la influencer está que no levanta cabeza. "Mi separación es mía. Y si me he desenamorado, no soy la primera persona ni la última", eran algunas de las frases de la joven explicando cómo está tras la separación.

Ahora tiene la mente centrada en su padre, que se encuentra ingresado en un hospital de Sevilla debido a su último contratiempo de salud. El tema parecía bastante grave pero la sevillana ha querido aclarar en el programa que su padre está muy bien cuidado y pronto lo veremos salir del hospital. Tanto Anabel Pantoja como su amigo Elio, gran amigo de la familia, han asegurado que Bernardo se encuentra bien dentro de su nuevo bache de salud. "Este sí que es un hijo para él, es mis pies y mis manos ahora mismo. Es un ángel. Para mí es un ángel y para mi padre es Dios. Mi padre tiene mucha amistad con su padre, su tía... Este niño me está ayudando mucho a mí y a Junco. Cuando mi padre le amputaron las piernas estuvo ahí. No tengo vida con la que pagárselo", explicaba la influencer entre lágrimas.

Durante la tarde y en otros programas, se ha valorado la figura de Anabel Pantoja como hija. Tras escuchar críticas por no viajar hasta Sevilla, la joven ha explicado en 'Sálvame' el motivo de su ausencia. "Yo estoy aquí trabajando para que me den dinero y para que a ese que está ahí no le falte de nada".

