Lo de Évole se emite en La Sexta cada domingo, a las 21.25.

En la nueva temporada del programa hemos podido ver las charlas con Morad, Gervasio Deferr, Felipe González y Megan Maxwell.

Jordi Évole entrevista a Rosa López, la flamante ganadora del primer Operación Triunfo allá por 2001.

La cantante hablará de lo bueno y malo que trajo a su vida su participación en el concurso y las luces y sombras de su carrera.

Rosa López es la protagonista de la nueva entrega de Lo de Évole el próximo domingo a las 21.25. La cantante repasa junto a Jordi Évole su trayectoria profesional desde su explosión mediática en Operación Triunfo, pero también aborda otros pasajes de su vida menos brillantes, como la forma en que lidió con la fama, los problemas a los que se ha enfrentado en su trayectoria o su autoestima.

Y todo esto con una canción de fondo de lo más significativa. Las promos del programa se han montado sobre una actuación de la propia Rosa emulando a Rebekah del Rio en la famosa escena en el Club Silencio de Mulholland Drive (David Lynch, 2001), una película en la que, entre otras reflexiones, se cuestiona el funcionamiento del star system, la fama, el prestigio, el éxito... temas que probablemente a Rosa le resultan muy familiares.

Rosa, que piensa que el público la escogió como favorita en OT "por pena", relata para 'Lo de Évole' cómo fue el problema que tuvo con Hacienda: "El gestor me dijo que no había justificado 80 millones de pesetas". Estas y otras revelaciones, en el avance sobre estas líneas.

Otro de los asuntos que tratarán en esta entrega será la imagen de Rosa López y los problemas de autoestima que le ha provocado. "Creía que 'perder peso' era lo que querían escuchar", confiesa la artista cuando le preguntan por los sacrificios que habría hecho para entrar a Operación Triunfo.

Por su parte, Jordi Évole ha definido cómo se vivió el fenómeno de Rosa López, conocida en su día como Rosa de España: "Nos enamoramos de una cosa que luego lo que hicimos fue transformarla".

