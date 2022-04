The Bold Type, inspirada en la vida de Joanna Coles, exeditora jefe de la revista Cosmopolitan llega el domingo 3 de abril a Divinity

Creada por Sarah Watson (Parenthood), la ficción narra la vida, lucha profesional e inquietudes de tres veinteañeras que trabajan en Scarlet, una prestigiosa revista femenina de moda.

Katie Stevens (Los farsantes), Aisha Dee (Chasing Life) y Meghann Fahy (El caso Sloane) encarnan a las protagonistas de esta comedia con tintes dramáticos también interpretada por Sam Page, Matt Ward, Melora Hardin.

Ha llegado la primavera y Divinity celebra el esperado cambio de estación con el estreno de The Bold Type, serie que tiene como protagonistas a tres jóvenes miembros de la plantilla de la revista Scarlet y que arrancará su andadura el domingo 3 de abril, a partir de las 15.30. Su principal prioridad será sacar adelante la publicación mensual, una tarea nada fácil que requiere un extraordinario trabajo en equipo para acabar cada número y para que los ejemplares salgan a la venta en el plazo previsto.

Jane Sloan, Kat Edison y Sutton Brady son tres amigas de la generación millennial que trabajan juntas en Scarlet, una de las revistas femeninas de moda más prestigiosas del mundo con sede en Nueva York y que dirige la poderosa e influyente Jacqueline Carlyle. En la ‘Gran Manzana’, tratan de abrirse camino en el ámbito laboral. En su lucha diaria por hacer realidad sus aspiraciones profesionales, llena de sorpresas e incertidumbre, estas jóvenes ingeniosas y empoderadas se descubrirán a sí mismas, su sexualidad y conocerán la verdadera importancia de la amistad.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La acción arranca con Jane debutando en su nuevo puesto como redactora de Scarlet tras trabajar como asistente, un puesto en el que se sucederán los éxitos, las alegrías y algún que otro quebradero de cabeza. Su amiga Sutton consigue un puesto como ayudante del director departamento de moda mientras anhela triunfar algún día como estilista. Y Kat, a cargo del departamento de redes sociales de Scarlet, utiliza la plataforma que le otorga la revista para concienciar sobre diversos problemas y causas sociales que afectan a las mujeres, especialmente a las de su generación

The Bold Type: reparto y personajes de la serie que estrena Divinity

Katie Stevens (Los farsantes), Aisha Dee (Chasing Life) y Meghann Fahy (El caso Sloane) dan vida a las heroínas de esta serie, inspirada en la apasionante vida de Joanna Coles, que fue editora jefe de Cosmopolitan y Marie Claire, después jefa de contenido de Hearst Magazine y actualmente CEO de varias empresas tecnológicas. Además, la propia Coles es productora ejecutiva de The Bold Type.

La serie, creada por Sarah Watson (Parenthood) y también interpretada por Sam Page (Mad Men, Sin pudor), Matt Ward (Arrow) y Melora Hardin (The Office), muestra la lucha de una nueva generación de mujeres por descubrir su identidad y forjarse su propio camino en el ámbito profesional. Para que nadie se pierda, os contamos el reparto de personajes de cada uno de los actores principales de The Bold Type.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

😱 Que no se te olvide: #TheBoldTypeDivinity, domingo a las 15:30 😱 pic.twitter.com/HX8KLDtBjP — divinity (@divinity_es) April 1, 2022

Jane Sloan (Katie Stevens)

Tras trabajar tres años como asistente, Jane Sloan ha sido recientemente promocionada a redactora de la revista Scarlet. Es una periodista apasionada que está decidida a dejar huella en el mundo a través de sus artículos.

Kat Edison (Aisha Dee)

Es una joven honesta y franca que lucha siempre por aquello en lo que cree. Kat Edison trabajó como camarera en el bar Belle antes de unirse a la plantilla de Scarlet, donde trabajó dos años como asistente para posteriormente hacerse cargo de las redes sociales de la publicación.

Sutton Brady-Hunter (Meghann Fahy)

Sutton inició su trayectoria profesional en Scarlet como asistente de Lauren Park durante tres años, hasta pasar a formar parte de la sección de moda de la revista, su gran pasión.

Richard Hunter (Sam Page)

Es el abogado de Steinem, compañía que edita la revista Scarlet. Richard Hunter forma parte del consejo de administración de la revista y trata de evitar cualquier acción arriesgada que pueda poner en peligro su labor. En el ámbito sentimental, siente una irremediable atracción por Sutton.

Alex Crawford (Matt Ward)

Antes de su incorporación a la redacción de Scarlet, Alex Crawford trabajó para el prestigioso diario The Wall Street Journal. Sin embargo, tras perder el empleo de sus sueños, no dudó en unirse al equipo de Scarlet.

Jacqueline Carlyle (Melora Hardin)

Casada con Ian Caryle y madre de dos hijos, Jacqueline es la actual editora jefe de la revista Scarlet. Es una mujer clara, segura y muy profesional que mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo. Siempre busca nuevos retos, mientras brinda su apoyo a sus empleados para que crezcan profesionalmente.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io