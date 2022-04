Planeta Calleja estrena una nueva aventura, esta vez en Armenia.

El invitado, Ara Malikian, improvisa un concierto de violín desde lo alto de un acantilado, recorre los parajes naturales e históricos del país donde hace trekking, vuelo en paramotor y hasta un circuito de tirolinas.

Un concierto de violín improvisado desde lo alto de un acantilado, un vuelo en paramotor superando el miedo a las alturas y una visita a la primera bodega de vino de la historia, son algunas de las experiencia vividas en Armenia por Ara Malikian en la nueva entrega de Planeta Calleja, que Cuatro ofrecerá el miércoles 27 de abril a las 22.45. Una aventura donde el violinista libanés, de origen armenio, ha tenido la oportunidad de conocer de cerca sus raíces familiares.

En el Monasterio de Khor Virap, a los pies del Monte Ararat, donde según la Biblia fue a parar el arca de Noé tras el Diluvio Universal, Mailkian recibe a Jesús Calleja tocando el violín en la celda en la que estuvo trece años preso Gregorio el Iluminador, de quien se dice que convirtió a Armenia en la primera nación cristiana del mundo.

Tras su encuentro, ambos continúan por carretera hasta llegar a la primera bodega de vino de la historia, que data de hace 6.000 años y se encuentra en el pueblo de Areni. En Ereván, la capital del país, el músico improvisa un pequeño concierto ante el regocijo del público local. De allí viajan a la Sinfonía de Piedras, un cañón formado por roca basáltica que termina en el Templo de Garni, el único grecorromano que se conserva en el país. Cerca de allí visitan el Monasterio de Geghard, el más misterioso del país por su relación histórica con los caballeros templarios y donde Calleja tiene ocasión de conocer a Nata Moreno, esposa de Ara Malikian y directora de cine ganadora de un Goya.

La aventura continúa con un trekking por el bosque en el Parque Nacional de Dilijan; un vuelo en paramotor sobre el lago Sevan, el más grande de Armenia; un circuito de tirolinas en el Yell Extreme Park de Yenokavan, en el que el músico tuvo que hacer acopio de valor para superar su miedo a las alturas; y una ruta en 4x4 por las montañas de Sartsapat hasta llegar a la cima de un espectacular acantilado, donde Ara Malikian ofrece un inolvidable recital de violín.

Planeta Calleja: los invitados de la temporada

Con las nuevas emisiones recién empezadas, además de esta aventura en Armenia con el violinista Ara Malikian, también hemos visto a Silvia Abril y Toni Acosta navegar entre tiburones en el Océano Índico. Pero ellos no son los únicos invitados de la temporada. Aún tenemos por delante las experiencias que vivirá Lolita en Madeira, Joaquín Prat en las islas Azores o la emocionante visita de Rossy de Palma a Ruanda. Estos serán, entre otros, algunos de los protagonistas y los destinos de las nuevas entregas del programa.

