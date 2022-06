Cada año el comienzo y el final de temporada son eventos muy esperados para los equipos de los programas de televisión. Uno de los que más celebración hace de estas jornadas es El Hormiguero, que consigue convertirlos en auténticas fiestas en pantalla. Si sus arranques siempre son curiosos debido a la emisión de su ya habitual corto en el que coordina la participación de todos los invitados de la temporada anterior, su programa final, suele cobrar un cariz más emotivo, haciendo balance de lo acontecido durante el curso y volcando sus mejores deseos para el verano y el reencuentro en septiembre del equipo y la audiencia.

Pero este 2022 la cita de despedida de su octava temporada va a ser aún más especial si cabe, pues El Hormiguero, que lleva ya 10 años en emisión en Antena 3 (desde septiembre de 2011), cumple el jueves 30 de junio la cifra redonda de 2500 programas en la cadena de Atresmedia. Pese a que el último programa de la temporada es, en realidad, el lunes 4 de julio, sí esperamos el jueves una edición única en la que se rendirá homenaje al equipo que hace posible cada curso que el formato de 7 y acción sea líder de audiencia en su franja.

El Hormiguero: fin de la temporada 8 en el programa 2500

El Hormiguero continúa haciendo historia en la televisión una temporada más. El programa de Antena 3 capitaneado por Pablo Motos cierra líder de su franja por octavo año consecutivo, logrando marca el segundo mejor resultado de su historia, lo que refuerza el hito de un programa que ya lleva 16 temporadas en nuestras televisiones, contando su etapa anterior en Cuatro.

El programa mantiene en la temporada 2021-2022 un 15,6% de cuota de pantalla media y alcanza 2,4 millones de espectadores, coronándose un año más como el formato más visto de la noche a pesar de los numerosos formatos que han pasado por esta franja en la competencia.

Este jueves 30 de junio, el programa ha preparado un especial por sus 2.500 entregas con un tributo a los trabajadores que hacen realidad cada día este formato de televisión. Más de 300 trabajadores han pasado por El Hormiguero a lo largo de su historia y miles de invitados se han sentado en su mesa central, pero el programa del jueves 30 de junio no tendrá invitados, como suele ser habitual. En su lugar, el equipo será el protagonista de esta entrega. Los trabajadores irán narrando anécdotas, momentos y los secretos que han ocurrido tras las cámaras en estos 16 años de historia de El Hormiguero, un formato que ya es historia de la televisión y que sigue cumpliendo marcas según pasan los años.

