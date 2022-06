El Hormiguero nos invita cada semana a presenciar las mejores entrevistas a personajes de actualidad en diferentes ámbitos y los de la semana del 27 al 30 de junio son una apuesta por la cultura de nuestro país. La gastronomía será la protagonista del arranque de la semana con uno de nuestros chefs más prestigiosos, que además se estrena en el plató del programa. Para continuar, humor y teatro se encuentran en una misma función y la pareja de actores y cómicos que la lleva a los escenarios nos la presentará en El Hormiguero. Por si fuera poco, también nos sumergiremos en el cine español con uno de los estrenos de comedia más esperados de este verano.

El Hormiguero: invitados de la semana del 27 al 30 de junio

Lunes 27 de junio (21.45) : Dani García

El Hormiguero arranca la semana abriendo boca con el chef Dani García. El aclamado chef andaluz visita el programa, por primera vez, para hablar del buen comer, contar sus proyectos y desvelar alguna que otra anécdota entre los fogones de sus restaurantes repartidos por gran parte del mundo y con los que ha conseguido 8 estrellas Michelín a lo largo de su trayectoria.

Martes 28 de junio (21.45): Agustín Jiménez y Jon Plazaola

El segundo programa de la semana garantizará una noche llena de humor y las risas vendrán de Jon Plazaola y Agustín Jiménez que representan la obra de teatro Un Oscar para Oscar, una loca comedia de enredo que estará en el Bellas Artes de Madrid hasta el próximo 24 de julio.

Miércoles 29 de junio (21.45): Hugo Silva y Belén Cuesta

El equipo recibe a la pareja de actores Belén Cuesta y Hugo Silva que acuden al plató de El Hormiguero a presentar una de las comedias del verano: Un novio para mi mujer. La nueva comedia de enredo de Laura Maña, remake de la argentina del mismo nombre, estará en cines a partir del próximo 29 de julio.



