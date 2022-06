El Hormiguero garantiza cada semana entrevistas dinámicas a personajes de interés que pertenecen a diferentes ámbitos y los de la semana del 13 al 16 de junio van a abarcar aspectos muy diversos de la actualidad. La música dominará el arranque de la semana, aunque con perspectivas muy distintas. Primero podremos descubrir el empleo de las canciones desde el activismo social y político y posteriormente una cara más amable y comercial. Para terminar la semana también disfrutaremos del deporte, y nada menos que del femenino. Los invitados, como siempre, disfrutarán de momentos divertidos y curiosos junto a Trancas y Barrancas y el resto del equipo del programa.

'El Hormiguero': invitados de la semana del 13 al 16 de junio

La semana arranca con fuerza en el plató de El Hormiguero. Pablo Motos recibe el lunes 13 de junio a Masha Aliójina y Olga Borisova, cantantes del grupo Pussy Riot. Con ellas hablará de su labor activista desde el ámbito de la música, pues la aparición del grupo se debe a la unión de un colectivo ruso feminista en torno al punk-rock. De esta manera llevan a cabo actuaciones de provocación política en los escenarios. Pussy Riot hacen letras sobre temas como los derechos LGBT, el feminismo, la libertad de expresión, la represión de los movimientos artísticos en Rusia y, más recientemente, en contra del Gobierno de Vladímir Putin.

El martes 14 de junio El Hormiguero recibe al cantante internacional del momento, Sebastián Yatra. Con él hablará Pablo Motos para presentar "Dharma Tour", la gira con la que va a recorrer nuestro país durante las próximas semanas, y su nuevo single, titulado "TV". Yatra cuenta con una legión de seguidores tanto en sus redes sociales, donde acumula más de treinta millones de 'followers', como en Spotify, donde suma veinticinco millones de oyentes mensuales. Además, el cantante colombiano desgranará su recién estrenada experiencia como actor en la serie de Netflix Érase una vez... pero ya no y su participación en La Voz Kids, de la que estamos viendo la fase de las Audiciones en Antena 3.

Si bien para el miércoles 15 el equipo del programa no ha confirmado a su invitado, la visita del jueves 16 de junio alegrará a los futboleros porque Alexia Putellas será la encargada de hablar de deporte, especialmente el femenino, en El Hormiguero. La catalana es una de las futbolistas de referencia en nuestro país. Su labor como delantera y centrocampista en el Fútbol Club Barcelona en Primera División la ha puesto en el mapa mediático, pero es que Putellas también es internacional con la selección absoluta de España desde 2013.​​ Con ella se hablará de visibilidad y seguimiento del fútbol femenino y de la importancia de los referentes para las más pequeñas.

