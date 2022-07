Tras meses de esfuerzo y aprendizaje, MasterChef 10 llega a su fin. Patricia fue la última expulsada del talent y ya se conocen los nombres de los cuatro finalistas: Adrián, David, María Lo y Verónica. En esta final, se enfrentarán a pruebas tan exigentes como apasionantes y contarán con dos oportunidades para conseguir una de las dos chaquetillas del duelo final. Del primer reto del programa saldrá elegido el primer duelista y el segundo, de la prueba de exteriores. Los concursantes de toda la edición serán testigos de este duelo final en el que conoceremos al ganador de Masterchef 10.

Masterchef 10 (programa 13): las pruebas e invitados de la final

Los cuatro finalistas se tendrán que enfrentar primero a una de las pruebas clásicas del formato: seguir al chef. En esta ocasión, cocinarán siguiendo el ritmo y las órdenes de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3. Tras su paso por estas cocinas y formarse con los mejores, Carlos hizo realidad su sueño al abrir Raíces (1 sol Repsol), en Talavera de la Reina. Además, se convirtió en el primer aspirante de MasterChef en todo el mundo en conseguir una estrella Michelin en su propio restaurante. De esta prueba saldrá el nombre del primer duelista.

Tres aspirantes tendrán la última oportunidad de pasar al duelo final en una prueba de exteriores muy especial que se celebrará en El Celler de Can Roca. Joan, Pitu y Jordi Roca plasmarán toda su sabiduría en un menú especial. ‘Mar y montaña vegetal’, ‘Guisante al vapor de xarel lo’ y ‘Bosque lluvioso’ serán algunas de las elaboraciones que catarán los comensales. Por primera vez en el mundo, se reunirán en una misma mesa jueces de MasterChef procedentes de distintos países. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz compartirán mantel con los representantes de Ecuador, Israel, Suiza, Polonia, Marruecos, Rumanía y Portugal.

Para conocer el nombre del ganador, los dos duelistas crearán un menú completo, compuesto de un entrante, un plato principal y un postre. El jurado exigirá sabor, conocimientos y técnica en los platos, que saborearán junto a Ferran Adrià, uno de los mejores chefs del mundo y fundador de elBulli (3 soles Repsol). Durante el cocinado, también recibirán la visita del director de cine, guionista y empresario Franc Roddam, creador del formato MasterChef.

El vencedor se llevará el trofeo de MasterChef España, publicará su libro de recetas y recibirá 100.000 euros en metálico. Además, los tres primeros clasificados se formarán en el Basque Culinary Center de San Sebastián. El ganador conseguirá un Máster en Cocina, Técnica y Producto; el segundo clasificado, un Máster en Pastelería; y el tercero, un curso de especialización de técnicas culinarias de vanguardia, de ocho semanas de duración.

