El Hormiguero continúa una semana más haciéndonos disfrutar de sus habituales experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 3 al 6 de octubre va a tener mucho de buen cine nacional, que es también aclamado fuera de nuestras fronteras, pero también habrá espacio para el mejor humor y hasta para una serie de Netflix. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

El Hormiguero: invitados de la semana del 3 al 6 de octubre

Lunes 3 de octubre (21.45) : Bárbara Lennie y Eduard Fernández

Empezamos la semana con una visita de lujo a 'El Hormiguero', la de los actores Bárbara Lennie y Eduard Fernández quienes nos presentarán uno de los estrenos más importantes del año, la película "Los renglones torcidos de Dios" que se estrena el 6 de octubre en cines. La cinta, basada en la aclamada novela de Torcuato Luca de Tena, narra la historia de la enigmática Alice Gould, una investigadora que se interna en un hospital psiquiátrico, simulando una paranoia, para seguir la pista de un caso en el que está trabajando.

Martes 4 de octubre (21.45) : Penélope Cruz, Juan Diego Botto y Luis Tosar

Otra noche de buen cine la que nos espera el martes de la mano de los actores Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto. Nos presentarán "En los márgenes", un drama social dirigido por el propio Juan Diego Botto, que llega a los cines el 7 de octubre, y que tiene como telón de fondo la crisis económica. La historia se desarrolla en las horas previas al desahucio de una familia.



Miércoles 5 de octubre (21.45) : Los Morancos

Noche de risas aseguradas con la visita de nuestros amigos Los Morancos. El dúo cómico nos hablará de su espectáculo "Todo por la Matria", que presentan en el Teatro Coliseum de Barcelona desde el 7 de octubre hasta el mes de noviembre. Además, en Navidad los hermanos Cadaval volverán a actuar en Sevilla después de tres años.

Jueves 6 de octubre (21.45) : Álvaro Rico y Macarena Gómez

Cerramos la semana en El Hormiguero con la visita de los actores Macarena Gómez y Álvaro Rico que tienen nueva serie en Netflix. Se trata de Sagrada Familia, dirigida por Manolo Caro y que se estrena en la plataforma de streaming el próximo 14 de octubre. Ambos nos contarán en el programa todos los detalles sobre su nuevo proyecto y cómo ha sido trabajar juntos ¡No te lo pierdas!