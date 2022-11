El Hormiguero continúa con sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 7 al 10 de noviembre el equipo ha preparado unos programas que destacan el talento creativo y actoral en nuestro país con los mejores estrenos en series y películas de este mes. Pero también habrá espacio para la música, pues podremos descubrir las claves de uno de los discos del año y la gira que se avecina para presentarlo a lo largo y ancho de los escenarios españoles. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:



El Hormiguero: invitados de la semana del 7 al 10 de noviembre

Lunes 7 de noviembre (21.45) : Ricardo Gómez y Claudia Salas

Arrancamos la semana con la visita de los actores Ricardo Gómez y Claudia Salas quienes nos van a presentar La Ruta, la nueva serie original de Atresplayer Premium que se estrena el próximo 13 de noviembre en la plataforma. La Ruta recorre los años más importantes de un grupo de amigos, los que definieron quiénes son en su madurez.

Martes 8 de noviembre (21.45) : Valentina Zenere

Por primera vez estará en plató la actriz argentina Valentina Zenere con la que hablaremos del próximo estreno en Netflix de la sexta temporada de Élite. La exitosa serie, que sigue la vida de los alumnos del exclusivo instituto privado Las Encinas, llega a la plataforma el próximo 18 de noviembre.

Miércoles 9 de noviembre (21.45) : Luis Zahera

Nos visita el actor gallego Luis Zahera para presentarnos su nueva película, titulada "As Bestas", que llega a los cines el próximo 11 de noviembre. En este thriller una pareja de franceses, que se instala en una aldea del interior de Galicia, ve como un conflicto con sus vecinos alcanza un punto de no retorno.

Jueves 10 de noviembre (21.45) : Rozalén

Cerramos la semana con la música de la cantautora Rozalén. La artista albaceteña va a presentarnos "Matriz", su nuevo disco de estudio que lanza el al día siguiente, el 11 de noviembre. Rozalén nos hablará, además, de su próxima gira por España para presentar este nuevo trabajo.