El Hormiguero continúa con sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 21 al 24 de noviembre se acumulan los invitados de lujo. El plató va a recibir a lo largo de la semana a dos actores y dos cantantes y compositores españoles. El objetivo de todos ellos es presentar sus nuevos trabajos, por lo que presenciaremos dos estrenos de cine y dos lanzamientos discográficos de altura. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:



Lunes 21 de noviembre (21.45) : David Verdaguer

Arrancamos la semana en El Hormiguero con la visita del actor David Verdaguer. El intérprete nos hablará de Reyes contra Santa, película que puede disfrutarse desde el 18 de noviembre en cines. Verdaguer protagoniza esta comedia navideña donde los Reyes Magos, hartos de que Santa les quite protagonismo, deciden vengarse sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso.



Martes 22 de noviembre (21.45) : La Bien Querida

El martes, el quipo recibe a la cantante Ana Fernández Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida, para presentarnos su nuevo trabajo discográfico, titulado Paprika, y que está disponible a la venta desde el 18 de noviembre. Este nuevo álbum de la artista apuesta por raíces pop contemporáneas con sonidos caribeños y latinos.



Miércoles 23 de noviembre (21.45) : Ester Expósito

El miércoles asistimos a la visita la actriz Ester Expósito quien nos hablará de la película de terror que protagoniza, titulada Venus, que se estrena el próximo 2 de diciembre. En la cinta, Expósito interpreta a una gogó de la noche madrileña quien, tras robar una bolsa con pastillas de éxtasis, huye herida y se refugia en la casa de su hermana y su sobrina para evitar acudir a un hospital. Allí empiezan a ocurrir fenómenos extraños.



Jueves 24 de noviembre (21.45) : Manuel Carrasco

Cerramos la semana en el programa con la buena música de Manuel Carrasco, quien nos presentará Corazón y Flecha, su nuevo disco que ve la luz el 25 de noviembre. Con este álbum Carrasco pone el broche a un año inolvidable para él, en el que ha logrado convertirse en el artista español que más público ha congregado en un solo concierto en nuestro país. Ocurrió en el pasado 11 de junio cuando reunió en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a 74.345 personas.