Vivirán en un edificio nuevo, con nuevos vecinos y nuevos problemas, pero ellos seguirán siendo fieles a su peculiar forma de ser y de relacionarse y a su característico sentido del humor: los habitantes de Mirador de Montepinar, tras haber sufrido la expropiación de sus viviendas, emprenderán una nueva etapa como moradores del edificio situado en calle Contubernio 49 en la temporada 13 de La que se avecina, creada por Alberto y Laura Caballero y Daniel Deorador y producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films.

En esta nueva tanda, emblemáticos actores de la serie como Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Ricardo Arroyo y Macarena Gómez comparten protagonismo con Laura Gómez-Lacueva, Mamen García, Margarita Asquerino, Félix Gómez, Álex Gadea, Inma Pérez-Quirós, Carlos Chamarro, Elizabeth Larena, Jaime Riba y Álex de la Croix, las incorporaciones de los nuevos capítulos.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Antonio Recio ha salido de la cárcel, o igual no tanto.



los vecinos han vuelto, #LQSA13 ya está disponible pic.twitter.com/fYyQ9tVY5d — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 18, 2022

La que se avecina: así es el capítulo 1 de la temporada 13

Para quienes no puedan esperar más para disfrutar de la temporada 13 de La que se avecina, tenemos una buena noticia. El estreno en exclusiva se produjo el viernes 18 de noviembre en Amazon Prime Video, donde ya están disponibles los tres primeros episodios y, cada viernes, se añadirá uno nuevo. Pero además, para regocijo de los fanáticos de la serie que no tengan esta plataforma, al menos podrán disfrutar del primer capítulo en Telecinco en abierto el lunes 21 de noviembre a las 22.50.

En él, tras cumplir condena y pagar su deuda con la sociedad, Antonio Recio recobra su libertad. Su esposa Berta le aguarda a la salida del centro penitenciario, donde le guía a su nueva vida en el centro de la ciudad y le pone al día de lo sucedido durante su ausencia. Para el exmayorista de pescado, conocer su nuevo lugar de residencia y a sus vecinos supondrá un auténtico shock.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

el mensaje de tu casera más temido: “tienes nuevos vecinos, vienen de Mirador de Montepinar o algo así”.



¡este viernes se vienen los 3 primeros episodios de la T13 de #LaQueSeAvecina! #LQSA13 pic.twitter.com/nrrFNDw2Kp — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 15, 2022

Entretanto, Amador, arruinado tras gastar el dinero de la expropiación, lucha por seguir adelante día a día trabajando pluriempleado y realizando actividades de lo más variopinto. Inmerso en una gris existencia, el Cuqui recobrará la ilusión tras conocer a una atractiva vecina, a la que tratará de conquistar. Por otra parte, Fermín ayudará Bruno a descubrir el secreto de su vecina de enfrente, una misteriosa mujer con un inquietante pasado.

Tras haber triplicado su peso, Yoli, avergonzada por su descomunal silueta, intentará ocultar su sobrepeso a los vecinos, una situación que traerá de cabeza a su madre, Menchu. Esta, por su parte, tratará de relacionarse junto a Petra con la marquesa de Francavilla y Sacromonte, pese a los continuos desplantes y evasivas su aristocrática vecina.

La que se avecina: cambio de edificio a Contubernio 49 en la temporada 13

Los habitantes de Mirador de Montepinar se han mudado a un distinguido y céntrico inmueble situado en pleno corazón de la ciudad, en la calle Contubernio 49, aunque lamentaremos las ausencias de Enrique Pastor (José Luis Gil) y Nines Chacón (Cristina Medina) por cuestiones de salud. Sin embargo, de alguna manera, estarán presentes.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

en #LQSA13 no está José Luis Gil, pero Enrique Pastor sigue MUY presente 😍



❇️ tiene su dormitorio

❇️ está en el extranjero y puede volver

❇️ pone la intro a todos los episodios pic.twitter.com/BmtJhqz4b0 — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 20, 2022

El edificio será el escenario de una singular convivencia, en la que el conservadurismo y arraigo de algunos propietarios de la edificación chocará frontalmente con el carácter transgresor y la habilidad innata de los ‘montepinarianos’ para crear nuevos e incesantes conflictos, como los protagonizados por Antonio Recio, decidido a derrocar a la presidenta, Greta, que gestiona con mano firme la comunidad; Amador, que continuará complicando la vida de quienes le rodean, con especial dedicación a su exmujer, Cuqui, y a Félix, su vecino de enfrente; Petra, que se centrará en fastidiar a los vecinos que no soporta; y Fermín, que seguirá intentando hacer fortuna con iniciativas bastante dudosas, entre otras situaciones.

Además, las diferencias en el estilo de vida de los propietarios, con más recursos y posibilidades los que viven en los pisos exteriores frente a los que habitan en los interiores, también alterarán la frágil armonía vecinal.