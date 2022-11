Además de que Amazon ofrece millones de productos a la venta, el servicio de streaming de la compañía, Amazon Prime Video, tiene innumerables títulos de series y películas para ver cuando lo necesites. Tanto si ya te has visto tu serie de televisión favorita como si te apetece disfrutar de una nueva película, estas 15 series españolas de Amazon Prime Video de 2022 -protagonizadas por Blanca Portillo, Adriana Ugarte, Álex González o Álvaro Morte y otros- son un buen punto de partida.



Si tienes una cuenta en Amazon Prime Video (o si estás pensando en suscribirte), querrás saber cuáles son las mejores series de Prime Video. Y si eres un fan de las series españolas, querrás saber también cuáles son las mejores series españolas disponibles en Prime Video. El servicio en streaming se ha convertido, sin duda, en la plataforma ideal para los más nostálgicos de la televisión española. Muchas de las series de televisión de los últimos veinte años están ahora disponibles a la carta. Desde Ana y los 7 a Compañeros o Al Salir de Clase, desde Hospital Central a Los Serrano.



Además de los clásicos, cómo no, Amazon Prime Video también cuenta con estrenos muy recomendables como Señoras del Hampa. O algunas series inéditas en televisión como Desaparecidos o Madres. Amor y vida. Pero en este artículos os vamos a hablar solamente de las series españolas de Amazon Prime Video estrenadas en 2022.



Intentaremos ofrecerte una amplia variedad de propuestas, tanto de aquellas series que estamos convencidos que habrás visto ya por su tremendo impacto de estreno en este 2022, pero que no sabías que podías volver a disfrutar de ellas en Amazon Prime Video, como de aquellas series que han hecho su acto de aparición en la plataforma de Amazon en 2022 y que aún no habías sabido de su existencia.



Así que prepara las palomitas y no olvides disfrutar de las grandes series que tenemos en nuestro país.