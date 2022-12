El Hormiguero afronta la recta final del año manteniendo su fórmula de éxito. Sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia y trucos caseros se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 12 al 15 de diciembre el programa nos propone una compañía inmejorable. Esta semana vuelve Hollywood al programa, aunque también disfrutaremos de la actualidad, una de las series más seguidas de los últimos años y hasta de la cocina más rica y cercana de nuestro país. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

El Hormiguero: invitados de la semana del 12 al 15 de diciembre

Lunes 12 de diciembre (21.45) : Tom Hanks y Mariana Treviño

Empezamos la semana con la visita de lujo del dos veces ganador del Oscar de Hollywood, el actor y director estadounidense Tom Hanks y de la actriz mexicana Mariana Treviño. Los dos intérpretes nos van a presentar su nueva película, El peor vecino del mundo que se estrena en cines el 28 de diciembre.

Martes 13 de diciembre (21.45) : Vicente Vallés

Viene el periodista Vicente Vallés para analizar la intensa actualidad de este 2022 que llega a su fin. Con Vallés comentaremos también el éxito de ventas que ha tenido "Operación Kazán", el libro de ficción que publicó hace unos meses, sobre una trama de espionaje internacional y donde demuestra su amplio conocimiento sobre geopolítica contemporánea.

Miércoles 14 de diciembre (21.45) : Sam Heughan

Recibimos nueva visita internacional al programa con la presencia por primera vez del actor Sam Heughan, conocido a nivel mundial por protagonizar la exitosa serie internacional Outlander, que en España puede verse a través de Movistar Plus+ y Netflix.

Jueves 15 de diciembre (21.45) : Karlos Arguiñano

Cerramos la semana con el buen humor y la sonrisa que siempre nos provoca el cocinero más popular de Antena 3, Karlos Arguiñano. Nos va a presentar "Cocina fácil y rico", su nuevo libro de recetas que está ya está disponible a la venta y que contiene más de seiscientas recetas para triunfar.