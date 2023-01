Pasiones, alegrías, emociones y frustraciones marcaron la vida de la emperatriz más famosa de la Europa del siglo XIX: Isabel de Austria, una mujer moderna, honesta, auténtica, adelantada a su época y con múltiples facetas. Esta icónica figura, una de las más admiradas de todos los tiempos, es el personaje principal de Sissi, la nueva ficción que Telecinco estrenará el próximo miércoles 4 y jueves 5 de enero, a partir de las 22:50 horas. Esta apuesta llega para recuperar la tendencia de las series sobre otras épocas que le funcionaron a Mediaset con estrenos como Lo que escondían sus ojos o Brigada Costa del Sol.



En la nueva serie descubrimos a Sissi, un personaje icónico que conquistó a Europa. Mujer carismática y de legendaria belleza, Isabel de Baviera se convierte en la emperatriz de Austria tras su matrimonio con Francisco José I en 1854. Considerada la mujer más bella de Europa, Sisi cautivó al continente europeo con su amor por la libertad y erigiéndose como la cara más amable del poderoso imperio austrohúngaro. Su fabulosa vida, marcada por los deseos y la intriga, comienza cuando se enamora del hombre más poderoso del país: el joven emperador Francisco José.

Valiente, honesta y auténtica, Sissi acepta el desafío y se convierte en una mujer moderna y segura de sí misma. En su faceta como emperatriz consorte, tiene que tomar difíciles decisiones, afrontar trágicas pérdidas y jugar un importante papel en el seno de la Familia Real de Austria.

Sissi: reparto de la serie que da el salto de Disney Plus a Telecinco

La miniserie Sissi ha podido verse en España en exclusiva en Disney Plus desde junio de 2022 pero ahora da el salto a la televisión en abierto gracias a la emisión de Telecinco. En ella descubriremos la labor del cineasta Sven Bohse (El lugar del crimen), que dirige a la actriz suiza Dominique Devenport (Tren de noche a Lisboa), como Sissi, y al intérprete alemán Jannick Schümann (The Aftermath), en la piel de Francisco José I, en esta superproducción televisiva de seis episodios. Sissi ofrece una nueva mirada a la vida de la emperatriz y descubre a una fascinante mujer con actitud, coraje y contradicciones que por vivir su extraordinaria vida a su manera tendrá que pagar un alto precio.

Ambientada en la Austria imperial del siglo XIX, ‘Sissi’ ha sido rodada en majestuosas localizaciones de Lituania y Letonia. Emblemáticos edificios como la Filarmónica Nacional de Lituania en Vilna, simulando el palacio imperial de Hofburg de Viena; el complejo de la Universidad de Vilna, la universidad más antigua de los Estados bálticos; la sede de la Asociación Lituana de Escritores; la iglesia gótica de Saint Johns y el monasterio franciscano, encabezan los espectaculares escenarios de la serie.

Sissi: así arrancan los primeros 3 capítulos en Telecinco

Para entender la figura de Sissi, es importante desgranar cómo se produjo el inicio de la historia de amor entre ella y el emperador Francisco José, que condujeron a la celebración de su boda. Esto es lo que veremos en los tres primeros episodios de la miniserie en su emisión en Telecinco.

Educada lejos de la corte como sus hermanos, Sissi, hija del duque Maximiliano de Baviera y de la princesa real Ludovica de Baviera, es una joven alegre y espontánea que adora la naturaleza y la vida en el campo. Su familia espera que Nené se prometa al emperador Francisco José I, por lo que Sissi acompaña a su hermana mayor en un viaje a la residencia de verano de la Familia Real de Austria en Bad Ischl. Allí, el emperador de 23 años se siente profundamente atraído por Sissi, cuando ambos se ven inmersos en una peligrosa emboscada mientras montan a caballo.

Su compromiso con Francisco José I cambia por completo la vida de Sissi, por lo que la futura emperatriz comienza su preparación para su nueva vida en la corte. Por otra parte, Sissi inicia una inesperada amistad con Fanny, una prostituta que se convertirá en su mayor confidente. Mientras, se acerca el evento del siglo: la celebración de su boda con el emperador austriaco.