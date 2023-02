El Hormiguero continúa con ganas de divertirnos con sus habituales secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 6 al 9 de febrero nos ofrece dos grandes presentaciones de programas de Atresmedia, la primera visita de un diseñador de éxito y la promoción de una nueva comedia del cine español. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de esta semana:



El Hormiguero: invitados de la semana del 6 al 9 de febrero

Lunes 6 de febrero (21.45) : Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Arrancamos la semana con la visita de nuestro buen amigo el futbolista Joaquín Sánchez y de su esposa Susana Saborido. Ambos nos van a presentar La penúltima y me voy, la nueva serie documental que ya podemos en Antena 3 y que nos acerca al lado más personal del popular jugador del Real Betis.

Martes 7 de febrero (21.45) : Miren Ibarguren y Pepa Charro

El equipo recibe a las actrices Miren Ibarguren y Pepa Charro que nos presentarán La novia de América, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 17 de febrero. En esta comedia, la protagonista, a la que su novio acaba de abandonar, recibe la noticia de que su padre se va a casar en México con una mujer que ha conocido por internet.

Miércoles 8 de febrero (21.45) : Eduardo Navarrete

El diseñador Eduardo Navarrete visita por primera vez el programa a pocos días de que presente su nueva colección en la 77 Edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Navarrete es un diseñador hecho a sí mismo que en los últimos años ha consolidado su marca dentro del mundo de la moda y al que hemos visto participar en diferentes programas televisivos.

Jueves 9 de febrero (21.45) : Jordi Évole



Para cerrar la semana el periodista Jordi Évole presentará la nueva temporada de su programa, Lo de Évole, que próximamente podremos ver en el prime time de La Sexta. Además de desvelarnos las novedades de las nuevas entregas de su espacio, Évole nos hablará de sus nuevos proyectos profesionales.