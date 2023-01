Joaquín Sánchez se ha convertido en la revelación televisiva de la temporada. El estreno de Joaquín, el novato en el prime time de Antena 3 se convirtió en el mejor lanzamiento de la cadena en entretenimiento de los últimos 10 años (con una media de un 18,2% de cuota de pantalla). Tras el éxito de su primer programa de televisión, el futbolista ahora se dispone a contar su historia en La penúltima y me voy, una serie documental que mostrará cómo es la estrella dentro y fuera del terreno de juego. Se trata de una obra audiovisual biográfica producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Proamagna en la que se lleva más de un año trabajando y profundiza en la vida más desconocida de uno de los jugadores más singulares del fútbol español.

Ya se sabía que Joaquín era un imán para las audiencias. Cada aparición del deportista en diferentes espacios de televisión llamaba la atención de los espectadores y, como ejemplo, sus visitas a su ya amigo Pablo Motos en El Hormiguero siempre arrasaban. Por eso, tras una tanda completa de su programa Joaquín, el novato, en la que le hemos visto probar diferentes profesiones. De cara al momento en el que dejase el fútbol, le hemos visto hacer sus pinitos como actor, presentador, astronauta o piloto como ensayo para reciclarse en otro sector pero, más allá de este ejercicio, acompañado de profesionales reconocidos en esos oficios, ahora toca conocer a este gran personaje televisivo en su faceta más personal e íntima.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cenita romántica con Susana, recordando cuando eran novios. 👩‍❤️‍💋‍👨



Conoceremos el lado más romántico de @joaquinarte en #LaPenúltimaYMeVoy. 👀



Este jueves lo verás en @antena3com. 📺 https://t.co/b54iKrraDa pic.twitter.com/IlezHzN33B — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) January 31, 2023

'La penúltima y me voy': cuándo se estrena y dónde ver el documental sobre Joaquín Sánchez

Joaquín es un deportista de élite que se ha ganado el cariño y el respeto de toda la afición, el derecho a ser reconocido con nombre propio y una persona cuyo sentido del humor ha traspasado fronteras. Un luchador incansable que pondrá un broche de oro al final de su carrera deportiva narrando su historia, por primera vez, en formato documental para Antena 3. La penúltima y me voy nos acerca su faceta más personal el jueves 2 de febrero a las 22.45 horas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Mientras vivas en mi casa, necesitas mi autorización para hacerte un tatuaje". 🧏‍♂️



Podrían ser las palabras de cualquier padre a sus hijos pero en este caso, @joaquinarte se las dice a su hija en #LaPenúltimaYMeVoy. 😁



Muy pronto en @antena3com.⏬https://t.co/9Rttej69I3 pic.twitter.com/QtvDem5AR0 — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) January 30, 2023

La serie tematizada descubrirá el universo de Joaquín, delante y detrás de los focos, a partir de los grandes hitos de su trayectoria, con testimonios de las personas más relevantes de su vida y del mundo del deporte. Este nuevo formato, de 8 capítulos, nos muestra cómo es dentro y fuera del terreno de juego el jugador de fútbol más carismático de la Liga española a través de las personas más relevantes de su vida.