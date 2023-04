El 27 de noviembre de 2021 el mundo de la literatura lloró a Almudena Grandes, escritora madrileña fallecida a causa de un cáncer con 61 años. En aquel momento el único consuelo que quedó para sus lectores era el disfrute de sus obras, entre las que todavía quedaba por incluir su última publicación, la de su novela póstuma, Todo va a mejorar. Sin embargo, en enero de 2022 una noticia alegró poderosamente a sus fanes, pues Los pacientes del doctor García se convertiría en una serie.

La ficción respetaría la esencia de la fascinante historia de este bestseller que mezcla el drama con el thriller de espías. Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui encabezan el reparto de esta nueva serie que, además, traspasa por primera vez una novela de Grandes a la pequeña pantalla en España, ya que en cine sí se han podido ver hasta seis largometrajes (Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango y Los aires difíciles, entre ellas) y una miniserie chilena (Geografía del deseo).

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los pacientes del doctor García: dónde ver y fecha de estreno de la serie que adapta a Almudena Grandes

Tras su estreno en la 26ª edición del Festival de Málaga, el miércoles 19 de abril llega a La 1 de TVE Los pacientes del doctor García, una serie coproducida por RTVE, Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, con la participación de Netflix. La historia conecta acontecimientos reales y desconocidos de la II Guerra Mundial y el Franquismo, para construir las vidas de unos personajes que, no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.

El arranque del capítulo 1 nos sitúa en Madrid, noviembre de 1936. Guillermo García (Javier Rey), joven médico progresista al servicio de la República, oculta en su casa a su vecina, la falangista Amparo Priego (Verónica Echegui). La joven no solo busca seguridad en el domicilio de Guillermo. Ambos fueron inseparables en su infancia y ella desea reavivar como adultos una intimidad que quedó truncada en la pubertad.

Un año después, un individuo es tiroteado después de haberlo arrojado desde un coche en marcha. Se trata de Manuel Arroyo (Tamar Novas), miembro de la Dirección General de Seguridad de la República. Guillermo atiende al herido y, para evitar que lo rematen, le adjudica la identidad de un fallecido y lo instala en su domicilio particular. La convivencia entre los tres alterará para siempre sus vidas.