Tras resolver la desaparición de dos niñas en las montañas de Monteperdido y viajar después a Tramuntana para descubrir qué sucedía en ese pequeño pueblo de Mallorca, Sara Campos (Megan Montaner), Víctor Gamero (Alain Hernández) y Ernesto Selva (Félix Gómez) se reencuentran para enfrentarse a un nuevo caso en La caza. Guadiana, la tercera temporada de la serie antológica policíaca.



La ficción, producida por RTVE en colaboración con DLO Producciones (José Manuel Lorenzo), creada por Agustín Martínez y dirigida por Rafa Montesinos, Mar Olid y Javier Pulido, vuelve a encerrar a sus personajes en un entorno en el que nadie estará libre de sospecha y donde todos tendrán algo que ocultar.



La caza. Guadiana: dónde ver el estreno de la temporada 3 de la serie antológica

Parece lógico pensar que una serie original se vea en la cadena que la produce pero conocemos varios casos en los que entre su grabación y su estreno cambia "de manos" o que, pasado un tiempo, derive a otra plataforma. Ha ocurrido con ficciones como Nacho, ahora en ATRESplayer PREMIUM, y Por H o por B, Foodie Love o Todo lo otro, que nacieron en HBO Max y ahora están disponibles solo en SkyShowtime. Sin embargo, en el caso de La caza hablaremos de una "custodia compartida". El estreno de la temporada 3 de la serie, titulada La caza. Guadiana, va a ir directamente en RTVE ya que el capítulo 1 ve la luz el jueves 16 de marzo a las 22.00 en La 1. La temporada completa se irá viendo cada jueves y, a la carta, en RTVE Play. Sin embargo, las tandas anteriores, Monteperdido y Tramuntana, además de en la plataforma de streaming de Televisión Española, también se pueden ver en Netflix.

La caza. Guadiana: sinopsis y reparto de la serie de RTVE

La acción de La caza. Guadiana discurre en la localidad ficticia de ‘Frontera de Guadiana’, un pequeño pueblo, casi en las lindes con Portugal, dividido por el cauce del río cuya vida se ve perturbada, y se ha recreado en localizaciones de la provincia de Huelva, como Sanlúcar de Guadiana, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe o El Granado.

Además del lujo de volver a ver a Megan Montaner, Alain Hernández y Félix Gómez haciendo equipo en la nueva entrega, la historia se desarrolla en una doble línea temporal que permitirá recuperar a uno de los personajes más queridos de la saga, Santiago Baín (Francis Lorenzo), y conocer a una joven Sara Campos resolviendo el que fue su primer caso en la UCO.

Una temporada en la que los protagonistas han evolucionado a partir de las anteriores y en la que estarán arropados por un reparto de intérpretes que permiten al espectador entrar de lleno en la historia: Pepe Viyuela, Pepa Aniorte, Kevin Medina, Claudia Galán, Juanlu González, Helena Kaittani, Ángela Chica, Almagro San Miguel, Esperanza Guardado, Juanfran Juárez, Sebastián Haro, Cristina Kovani, Carlos Suárez, Mauricio Morales o Laura Baena, entre otros. Una vez más, la serie contará con Beatriz Carvajal en el papel de Caridad.

La caza. Guadiana: las claves del primer capítulo en RTVE

La vida en ‘Frontera de Guadiana’ se ve dramáticamente alterada un domingo de mercado. Mario, un chaval de 19 años, presa de una crisis maníaca, lleva a cabo una matanza y acaba con la vida de tres personas. Un caso del que se encargan el teniente Baín y la joven cabo Sara Campos.



Declarado no imputable, Mario va a parar al psiquiátrico penitenciario de Sevilla. Doce años después, un nuevo suceso reabre las viejas heridas del pueblo. El sargento Gamero y el teniente Selva dirigen la investigación.