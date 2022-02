Amazon Prime Video empieza a promocionar su próximo programa, True Story España.

Amazon Prime Video tiene preparado un 2022 lleno de estrenos. La plataforma está decidida a invertir en todos los formatos que podamos imaginar. Por eso, además de ficciones tan ambiciosas como la adaptación de Reina Roja, de Juan Gómez Jurado o la espectacular superproducción Los anillos de poder, que amplía el universo de El señor de los Anillos, también veremos documentales y programas de toda índole.



Uno de los más esperados, sin duda será True Story España, el espacio seguro en que personajes de sobra conocidos en nuestro país podrán compartir sus anécdotas más graciosas, embarazosas, complicadas e incluso aterradoras. El espacio estará presentado por Ana Morgade y Arturo Valls, y añade una innovación muy habitual en las comedias americanas o en programas de true crime. Cada historia contada por un famoso tendrá una recreación cinematográfica de los hechos dirigida por Secun de la Rosa, que dio el salto oficial a la realización audiovisual con su largometraje El cover, disponible también en Prime Video.

Si no quieres perderte el estreno de True Story España:

True Story España: los invitados famosos del programa de Amazon

En una brevísima promo Amazon Prime Video ha compartido las caras de los invitados de esta primera edición de True Story España. Así, hemos podido descubrir que entre los famosos confirmados están Lola Índigo, Julio José Iglesias Jr., Martita de Graná, Paula Echevarría, Pepe Reina y Antonio Orozco. El vídeo combina frases de las respectivas historias de cada uno de ellos como si entre todos formasen un único relato. Desde luego, muchas de ellas prometen.

¿Qué llevaría a Julio Iglesias a dejar de hablar a su hijo durante seis meses? ¿Qué le pasó a Martita de Graná en una estación? ¿Y el tipo con tatuajes y una lanza, tendría algo que discutir con Paula Echevarría? Estas incógnitas y muchas más se resolverán próximamente en True Story España, disponible solo en Amazon Prime Video.

