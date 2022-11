Además del acuerdo exclusivo para el desarrollo de contenido audiovisual original en español con uno de los máximos exponentes del género thriller a nivel internacional, el autor Juan Gómez-Jurado, anunció hace unos meses la adaptación a serie de la exitosa trilogía Reina Roja, el libro más vendido en España por tercer año consecutivo.

"¡Está pasando! ¡Arranca la producción de Reina Roja!", escribió el autor en redes sociales. Esta adaptación es el primer fruto del acuerdo que Gómez Jurado firmó en abril del año pasado con la plataforma para el desarrollo de contenido audiovisual en español.

“Estos personajes ya no son solo míos”, ha apuntado Gómez Jurado hoy en un evento de presentación de contenidos de Prime Video en Madrid al que ha asistido Diez Minutos TV y ha reconocido que la presión es alta, por no querer “fallar a los lectores”.

POR FIN puedo contároslo: la serie de REINA ROJA es una realidad en @PrimeVideoEs. Llevamos ya casi tres años trabajando en el desarrollo (y guardando el secreto)

De momento están trabajando en la primera temporada pero la serie nace con "vocación de continuidad", ha dicho María José Rodríguez, responsable de producción original en España de Prime Video. La idea tiene sentido, puesto que la saga de libros consta de cuatro ejemplares en total.

Juan Gómez-Jurado y Amaya Muruzábal, autor de Reina Roja y showrunner, serán los encargados de la adaptación televisiva de la fascinante historia de Antonia Scott, una mujer muy especial que tiene un don que es al mismo tiempo una maldición: una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha salvado decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo. Hoy se parapeta contra el mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa volver a salir. Reina Roja es una serie producida por Dopamine y Focus.

Estoy inmerso en una ola de cariño y buen rollo. Queda un poco para que podamos disfrutarla todos juntos, pero hasta entonces, que sepáis que me llega todo el amor.

'Reina Roja': el reparto

Tuvimos que esperar unos meses pero ya han sido elegidos los actores que interpretarán a la peculiar pareja de investigadores formada por Antonia Scott y Jon Gutiérrez, cuya trilogía lleva acumulados más de 10 millones de libros vendidos. Los protagonistas son Hovic Keuchkerian y Vicky Luengo, compañeros en el gran éxito de 2020, la serie Antidisturbios.

Acompañado de Amaya Muruzábal, con quien está trabajando en los guiones, Gómez Jurado ha reconocido la dificultad de trasladar sus textos al lenguaje audiovisual. “Es increíble la cantidad de horas que trabajamos en cómo convertimos la compleja mente de Antonia Scott en imágenes”, ha apuntado el escritor.

Pero Keuchkerian y Luengo no estarán solos en Reina Roja. El reparto lo completan Fernando Guallar (Velvet Colección), Eduardo Noriega (La sonata del silencio), Andrea Trepat (Amar es para siempre), Celia Freijeiro (Vida perfecta), Alex Brendemühl (Akelarre), Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo), Urko Olazábal (Maixabel, Mithyabadi), Emma Suárez (Intimidad), Selam Ortega (Madres, reinas sin reino), Vicenta N'Dongo (Días mejores), Karmele Larrinaga (Go!azen) y Pere Brasó (Merlí: Sapere Aude).