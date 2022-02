En la tarde del 17 de febrero, la presentadora ha querido tener un detalle muy especial con su compañera en 'Sálvame Lemon Tea' para celebrar que cumplen un mes de emisión."Hoy todos somos Camila, el equipo está contigo", le dijo la hermana de Carmen Borrego a su compañera, al borde de las lágrimas. Antes de despedirse, María, que ese mismo día se emocionó al recordar su lucha contra la bulimia , quiso compartir con Terelu y la audiencia que la intervención había sido todo un éxito y que, además de limarle algunos dientes que se le clavaban, le habían tenido que extraer dos muelas al animal que le estaban causando una infección.

Horas más tarde y ya en casa, María agradeció las muestras de cariño recibidas hacia Camila y publicó un vídeo de su chinchilla recuperándose en su domicilio. "Camila os da las gracias. Se encuentra en casa recuperándose. Hay amores que son incondicionales" escribió la presentadora. Al día siguiente, Patiño acudió a su puesto de trabajo en el 'Lemon Tea' y lo hizo con un obsequio muy especial para Terelu: una de las muelas que le extrajeron a Camila.

Telecinco

"Yo me he quedado con la otra pero una es para tí" le explicaba mientras le daba la cajita que contenía la muela de la chinchilla que no estaba en muy buen estado. "Ya veo que la muela no está muy bien no", bromeaba la hija de María Teresa Campos. "Juntar las dos y hacer un collar", bromeaba su compañera Adela, presente en el plató. No es la primera vez que María Patiño tiene un detalle con su compañera ya que, hace unos días, se hizo un tatuaje temporal en su honor.

