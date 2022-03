Saturday Night Live tendrá de invitada musical, por segunda vez, a Rosalía

El programa del sábado 12 de marzo estará presentado por Zoë Kravitz

La carrera meteórica de Rosalía a lo largo y ancho de nuestro planeta parece no tener límites ni tampoco fronteras. La artista catalana está en plena promoción de su nuevo disco, al que ha llamado Motomami, del cual ya conocemos alguno de los singles y los títulos de las canciones que lo conforman.

Entre las citas más importantes del plan publicitario del álbum está uno de los escenarios de mayor trascendencia mediática a nivel mundial, el mítico Saturday Night Live. El espacio de comedia más mítico y con mayor historia de la televisión estadounidense, que se emite en la NBC, acoge a Rosalía el mismo día en que la nueva Catwoman se encarga de ser la maestra de ceremonias.

La cantante ha querido participar de todas las dinámicas del programa y, acompañando a Zoë Kravitz, que asumirá las labores de presentadora en la edición del sábado 12 de marzo, ha grabado con ella, Mikey Day y Chris Redd, las promos previas a la emisión con varios gags y mucha coordinación femenina.

Rosalía: su visita anterior a Saturday Night Live con Bad Bunny

Es una buenísima noticia ver a Rosalía en el Saturday Night Live, pero para los despistados debemos decir que no es la primera vez que ocurre. En febrero de 2021 la catalana ya visitó el plató junto a Bad Bunny para escenificar una actuación de lo más sensual para la canción 'La noche de anoche', incluida en el disco del puertorriqueño 'El último tour del mundo'. Aquella noche Regé-Jean Page, el duque de Los Bridgerton, era el anfitrión del programa.

