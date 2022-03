Jorge Javier y Gema López han protagonizando un fuerte enfrentamiento en el plató de 'Sálvame'. Todo ha sucedido después de que en el programa asegurasen que Raquel Bollo estaba teniendo "problemas económicos". Según han desvelado, la colaboradora podría, supuestamente, "no haber pagado las últimas facturas de luz y agua al casero del exclusivo chalet en el que vivía a las afueras de Sevilla". Una información con la que Gema López no estaba del todo de acuerdo.

"Si queremos ser tan pulcros, vamos a serlo. Si se supone que ella ha pagado el contrato cuando estaba a su nombre, lo que estamos diciendo aquí es que debe dos facturas de luz y una de agua. ¿es eso lo que estamos diciendo?", ha indicado la tertuliana asegurando que en el plató había personas que tenían deudas mucho mayores. Un comentario que ha provocado que el presentador termine estallando.

"No, Gema, no estamos diciendo eso. La teoría del y tú más no sirve. Eres muy procuradora de verdad. Bájate del pedestal que eres muy pesada. Raquel no ha pagado, ¿no? Pues ya está. Lo que hagan los demás en este caso…No enfanguemos el debate que parecemos el Congreso de los Diputados", le ha indicado a su compañera intentando frenar sus acusaciones.

Por su parte, ella ha indicado que siempre "han jugado a eso" en el plató y se ha mostrado muy molesta tras escuchar al presentador intentando frenarle. "Pues ya está, seguimos manipulando...", ha indicado mostrando su desacuerdo por lo que estaba sucediendo en el programa. "Me acabo de dar cuenta, actúas como la oposición, actúas como Pablo Casado y mira como ha terminado. Eres absolutamente relacionista siempre". Unas palabras ante las que ella no ha querido quedarse callada, asegurando que la diferencia es que ella "no tiene miedo".

"Tu posición en el programa es no, no, no. Negacionismo, siempre. Es absolutamente negacionista siempre", le ha reprochado Jorge Javier asegurando que no entiende su actitud. Unas acusaciones a las que ella ha contestado dejándole claro que seguirá siendo así mientras en el programa se lo permitan.

