Tras vivir un tenso enfrentamiento con Gema López en plató que ya parece estar completamente superado, Jorge Javier ha tenido que hacer frente otra situación comprometida, y es que Belén Esteban ha aprovechado el cara a cara que estaba manteniendo en esos momentos el presentador con Gema para hacerle un gran reproche. Todo ha surgido después de que él le echase en cara que no hubiese ido a verle a su obra de teatro a pesar de que le ha invitado en numerosas ocasiones.

En ese momento, Belén Esteban ha decidido intervenir para mostrar su malestar por esa frase. "A ti te duele que no vayamos a las obras de teatro, pero luego nosotros te invitamos a los cumpleaños y no vienes", ha comenzado explicando recordándole que él no fue a la fiesta que organizó por su cumpleaños. Un reproche que ha pillado completamente por sorpresa a Jorge Javier, que ha querido aclarar que a él no le molesta que no vayan a su teatro, algo que su compañera no se ha creído del todo.

"A mí me dolió mucho que no vinieras", le ha reconocido. Una frase con la que le ha dejado claro que todavía no ha olvidado su desplante. Tras esto, parece que ambos han decidido tomarse este asunto con humor y han terminado riéndose dejando claro que ahora entre ellos las cosas están bien y optando por no seguir indagando sobre lo sucedido.

El motivo por el que Belén Esteban no lleva pinganillo

Tras reprocharle a Jorge Javier su desplante en su cumpleaños, Belén Esteban ha sorprendido a todos desvelando la razón por la que no quiere llevar pinganillo en plató para escuchar a los directores del programa al igual que hacen otros de sus compañeros. Todo ha surgido después de que ella le echase en cara al resto de colaboradores que a veces se dejasen llevar por lo que escuchaban. "A mí me gustaría que mucha gente que lleva pinganillo, dijeran las cosas que salen de ellos", ha indicado.

Una frase que ha provocado que Rafa Mora se interese por saber la razón por la que en todos estos años ella nunca ha llevado uno. "Me he negado toda mi vida a llevar pinganillo. Yo lo que digo lo pienso. Si meto la pata, la meto yo", ha desvelado dejando claro que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer o decir.

