Qué está pasando en 'Pasión de Gavilanes': Gabriela trata de que Sara acepte tener una cita con Demetrio Jurado

Todo lo que tienes que saber sobre los capítulos de 'Alba'

Por segunda semana consecutiva, la serie Alba, que se puede ver completa en Atresplayer Premium, ha sido lo más visto del día y confirma su éxito en Antena 3. El segundo triunfo de Alba se saldó con un 15.1% de cuota y 1.808.000 espectadores, lo que supone un descenso de 2.4 puntos y 338.000 seguidores con respecto al primero. Aun así, la producción de Atresmedia pasó el examen del segundo capítulo para reafirmar un estatus, el de líder indiscutible del miércoles.

Problemas para 'Pasión de Gavilanes 2'

Los apuros y el sudor frío están en la competencia. Pasión de Gavilanes sigue sin funcionar en el prime time de Telecinco, apuntándose un pobre 6,5% con su primera entrega. Pasión de Gavilanes promedió ayer un 7.2% de share en la noche de Telecinco y fue seguido por 832.000 espectadores de media. La serie registra estos resultados por capítulo: 6.5% de share, 6.9% de share y 10.8% de share.



Por su parte, María Casado, con 'Las tres puertas' (5,7%) mejora +0,4 desde el miércoles previo y los especiales de Todo es verdad en Cuatro y El objetivo de Ana Pastor en La Sexta sobre Ucrania siguen manteniendo el interés de los espectadores, con un 8,2% de share y 734.000 espectadores el primero, y un 5,7% y 731.000 espectadores el segundo.

Para terminar, el minuto de oro fue de nuevo para Pasapalabra (Antena 3), a las 20:58 con 3.899.030 espectadores y un 27.9% de share

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io