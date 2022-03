Qué ha pasado en 'Pasión de Gavilanes': Norma abofeteó a Juan delante de sus hijos, lo que provocó una discusión entre la pareja, al mismo tiempo que Rosario buscó la manera de ver a Juan David.

'Pasión de Gavilanes': la primera temporada está completa en Netflix



Telecinco ha intentado mover ficha para consolidar alguna de sus apuestas de este nuevo año. Una de las series que parecía ser un éxito seguro y que no ha acabado de consolidarse es 'Pasión de Gavilanes', que en un intento por mejorar su audiencia ha cambiado de franja de forma totalmente repentina.

La telenovela que hasta ahora se emitía los miércoles a las 22:00 horas, pasó a la sobremesa de la cadena desde ayer lunes 28 de febrero. Para ser más precisos, la ficción se introdujo dentro de la entrega de 'Sálvame Lemon Tea', tal y como se anunció de cara a la programación de la semana, concretamente a la repetición del capítulo 3 de la serie.

Según los datos de Kantar ofrecidos por las consultoras de audiencias Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, Sálvame Lemon Tea marcó 782.000 espectadores con un 7,4%. La pasada semana el programa anotó un 13,6% de media con su contenido de corazón habitual, por lo que la decisión ha terminado de hundir a un programa en horas bajas y no ha logrado enganchar a nuevos espectadores para la telenovela.

Telecinco

Antena 3 gana febrero

El mes de febrero, en el que se ha desatado el ataque ruso sobre Ucrania, ha hecho que los informativos de Antena 3 copen la lista de los espacios más vistos, con excepción de dos partidos de la copa del rey emitidos por Telecinco.

Eso y el buen rendimiento de otros formatos ha hecho que Antena 3 lidere por cuarto mes consecutivo con un 14,4% de cuota de pantalla y subiendo un 0,4 respecto al mes anterior y un 0,1 respecto al febrero pasado.

Telecinco le sigue con un 13,5% de share y aunque en febrero sube un 0,4 respecto al mes pasado, pierde un 1,7 puntos respecto al mismo periodo de 2021. Por grupos, Atresmedia lidera la audiencia, con un canal menos, al sumar un 29,1, por delante de Mediaset, con un 27% de cuota y de RTVE, con un 13,7%.

