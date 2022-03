La productora Warner Bros. ITVP España anuncia el desarrollo de una serie de ficción para televisión basada en la figura de Encarna Sánchez , la locutora de radio más famosa de nuestro país en el siglo XX.

La productora ha comprado los derechos del libro “Directamente Encarna Sánchez” (editorial Almuzara), firmado por el escritor y periodista Juanele Zafra, que hace un exhaustivo repaso por la vida profesional y personal de la comunicadora a través de una profunda investigación periodística que ha abarcado más de una década.

Se trata de la primera serie de televisión dedicada a la locutora, que se convirtió en la mujer más poderosa de la radio en España y en una verdadera pionera: logró audiencias inéditas hasta el momento, reinventó la tertulia del corazón y se convirtió en su época en un absoluto referente en el periodismo español con sus programas Encarna de noche o Directamente Encarna, entre otros. Encarna Sánchez no sólo fue una gran locutora, también amasó una fortuna millonaria y logró una importante influencia en la sociedad de nuestro país.

En su camino a lo más alto, en la década de los 80 y 90 del pasado siglo, su historia retrata como pocas conceptos como la ambición, el machismo, los medios de comunicación y, ante todo, el poder. Además, convivió o fue influenciada por muchas de las mujeres que marcaron la vida social y económica de la España de finales del siglo XX, desde Isabel Pantoja, Mila Ximénez, Rocío Jurado o Lola Flores a Julia Otero, María Teresa Campos, las hermanas Koplowitz, Pilar Miró o Gunilla Von Bismarck, entre otras. Mujeres todas que de una u otra manera formaron parte de la vida de Encarna Sánchez, algunas a su lado y otras frente a ella.

Una vida de luces y sombras

Para Sebastián Moguilevsky, Director General de Warner Bros. ITVP España y Portugal, “esta es una importante apuesta que busca desenterrar los logros de una mujer con una grandísima carrera profesional y una excitante vida personal que, hoy, se puede contar sin tapujos ni recelos”. La serie de ficción sobre la locutora “pretende mostrar una historia fascinante no exenta de luces y de sombras”, añade, “un relato extraordinario de una mujer de la que creíamos saberlo prácticamente todo pero sobre la que quedan todavía muchos detalles desconocidos que descubrir”.

Por su parte, Juanele Zafra, autor del libro Directamente Encarna Sánchez, destaca que “se trata de la historia de una profesional que lo consiguió absolutamente todo salvo la felicidad personal”.

Encarna Sánchez nació en Carboneras (Almería) en 1936. En los años 60 se trasladó a Madrid para trabajar en Radio España. A partir de 1970, pasó siete años en América trabajando en radio y televisión. A su vuelta a España, en 1977, estuvo cinco años al frente de las madrugadas en Radio Miramar, donde arrrasó en audiencias con Encarna de noche. Después, saltaría a la cadena COPE durante 15 años, siendo su programa más recordado Directamente Encarna, en la franja de tarde. Fue líder de su franja durante 19 años ininterrumpidos. Además, obtuvo un sinfín de galardones y reconocimientos por su trabajo, entre ellos, tres premios Ondas.

