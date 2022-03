'Sálvame' anunciaba ayer miércoles 2 de febrero que tenían en su poder unos audios que pertenecen a la historia de España. Los colaboradores iban pasado por un sala para escuchar estos audios y no daban crédito. Finalmente el programa dio un adelanto a la audiencia y se pudo conocer que se trataban de una conversación de Isabel Pantoja hablando muy despectivamente de la que fue su amiga Encarna Sánchez.

Este jueves el programa emitía los audios completos de la tonadillera, aunque se desconoce con quién mantenía Isabel Pantoja esa conversación de 28 minutos en donde no dejaba nada bien a la periodista. "Me dice que yo he cambiado. ¿Por qué he podido cambiar yo? Pues he cambiado por sus mentiras y se lo he dicho", eran algunas de las palabras de la cantante. Por el tono de voz de la tonadillera, se nota que estaba muy enfadada, ya que apenas se le entendía y la rapidez con la que hablaba era extrema.

Telecinco

"¿Sabes el problema que hay? Que yo antes me callaba (...) ya no me puedo callar. Hoy tengo los nervios a flor de piel y no puedo", continuaba la cantante de copla. Isabel Pantoja y Encarna Sánchez, durante una larga temporada, fueron muy amigas pero todo se terminaba torciendo. "En cuanto llego María del Monte a la vida de Isabel Pantoja se estropeó todo", comentaban en 'Sálvame'.

"Yo tengo mi propia opinión. Me vas a escuchar a mí, pero no escucha a nadie. Presume de familia pudiente pero es de origen humilde, como nosotros (...) Te juro por dios, por mi niño de mi vida que se me ahogue", según se puede apreciar con estas palabras, la tonadillera se sentía muy presionada por la locutora.

