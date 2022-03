El programa conducido por Nagore Robles, 'Baila Conmigo', pincha en su estreno en Cuatro con un flojísimo 3,3% de share

'Alba' sigue liderando la noche de los miércoles tras un nuevo mínimo de 'Pasión de Gavilanes'. 'Las tres puertas' de María Casado logran récord con Rosalía.

Noche importante para seguir las audiencias y conocer si Alba seguía intratable en la noche de los miércoles y si Pasión de Gavilanes seguía con su cuesta abajo camino de su desaparición de la parrilla de Telecinco. Y los resultados de las audiencias de TV de ayer noche lo deja claro: la serie de Antena 3 volvió a liderar su franja de emisión, aunque su capítulo de esta semana fue el menos visto hasta la fecha en cuota (14.4%) como en espectadores (1.743.000).

Pasión de Gavilanes sigue agonizando en Telecinco. Anoche se emitieron hasta cinco capítulos y el primero, en prime time, apenas logró el 5,6% de share. O cambian mucho las cosas o estamos seguros de que Telecinco va a empezar a tomar decisiones ya.

La gran sorpresa ha sido Las tres puertas, el programa presentado por María Casado. Logró máximo al registrar un 7,9% al subir +0,6 puntos que la semana pasada. Todo es verdad pierde -0,9 puntos y firma un 7,2% y El objetivo se apunta un 5,8% (+0,1).

Mediaset

'Baila Conmigo', el estreno de Cuatro

El programa presentado por Nagore Ragore, una mezcla de Mujeres y hombres y viceversa con protagonistas de La isla de las tentaciones, apenas reunió en su debut a un 3.3% de cuota y 416.000 espectadores, que lo deja muy lejos de la ya muy débil cuota media de Cuatro.

Cuatro estrenó Baila conmigo en su tarde en un intento por levantar las audiencias con una mezcla de Mujeres y hombres y viceversa y La isla de las tentaciones. Sin embargo, la estrategia no cuajó y pinchó con un 3,3%, empeorando al dato de esa franja 7 días atrás

Los primeros protagonistas de Baila conmigo, formato original de Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), fueron Lucía Sánchez y Álvaro Boix, conocidos por los espectadores de Mediaset España por su participación en la tercera y cuarta edición de La Isla de las Tentaciones, respectivamente.



