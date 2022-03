Cuatro estrena el miércoles 30 de marzo su nuevo dating show. A las 20.30 comienza Baila conmigo.

Nagore Robles presentará este nuevo formato de citas que fusiona lo mejor de Mujeres y hombres y viceversa con el modelo de convivencia de La isla de las tentanciones.

Lucía Sánchez y Álvaro Boix, conocidos por su participación en distintas ediciones de La Isla de las Tentaciones, emprenderán la búsqueda de su pareja ideal en este formato, en el que convivirán en una espectacular mansión con tres candidatos cada uno de ellos.

Un cruce de miradas, un ligero roce, una risa nerviosa y una emoción incontenible y repentina son señales inequívocas de que comienza el baile del amor entre dos personas. Encontrar a la pareja ideal con la que compartir este sentimiento es el objetivo de los protagonistas de Baila conmigo, nuevo dating show presentado por Nagore Robles que Cuatro ofrecerá a partir del próximo miércoles 30 de marzo, en directo y en tira diaria, a las 20:30 horas de lunes a viernes.

Baila conmigo: los primeros protagonistas del programa

Los primeros protagonistas de Baila conmigo, formato original de Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), serán Lucía Sánchez y Álvaro Boix, conocidos por los espectadores de Mediaset España por su participación en la tercera y cuarta edición de La Isla de las Tentaciones, respectivamente.



Baila conmigo les brindará la oportunidad de convivir en un impresionante chalet con tres candidatos cada uno de ellos, donde tratarán de encontrar el amor.

Románticas citas, eventos sociales, visitas inesperadas y distintos planes de ocio marcarán el día a día de los dos protagonistas. Cada semana, prescindirán de un candidato y recibirán a otro hasta que encuentren a una persona especial con la que iniciar una relación. La evolución de sus sentimientos centrará la atención del programa, en el que los espectadores tomarán decisiones fundamentales que influirán en la dinámica de la convivencia de los protagonistas con los candidatos a través de distintas encuestas en la página y las redes sociales de Baila conmigo.

Y todo esto ocurrirá en una moderna, elegante y minimalista mansión donde convivirán los dos protagonistas de Baila conmigo junto a sus respectivos candidatos. La casa, con todo tipo de lujos y comodidades -suites, extensas zonas ajardinadas, piscina exterior y solárium-, será el principal escenario del dating show. Sin embargo, no será la única localización del programa, ya que los protagonistas no estarán aislados ni incomunicados y podrán atender a sus compromisos sociales y disfrutar de distintos planes de ocio en el exterior.

Baila conmigo: la vida online del programa tras la emisión diaria

Baila conmigo cuenta con su propio site oficial, www.cuatro.com/baila-conmigo, donde los usuarios podrán acceder a la información del dating, últimas noticias, perfiles de los protagonistas, vídeos de los mejores momentos y encuestas, a través de las cuales la audiencia tomará decisiones importantes para el desarrollo del programa, entre otros contenidos. En los perfiles oficiales (@baila_conmigotv) en TikTok, Instagram y Twitter, Baila conmigo continuará mucho más allá de lo que se ve en televisión. Además, los espectadores podrán ver el programa en directo y a la carta a través de Cuatro.com y Mitele.es.

Así funcionará #BailaConmigo:



👫 Dos solteros



❤️ Tres candidatos en busca del amor verdadero



💥 Fiestas, cotilleos, citas, expulsiones...



📺 Se emitirá a diario y en directo



