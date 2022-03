David Broncano, Dani Rovira, Ana Morgade, Ernesto Sevilla, Carolina Iglesias y Victoria Martín (Estirando el chicle) entre otros muchos grandes cómicos y cómicas nacionales, rinden homenaje al inigualable maestro Miguel Gila a partir del 21 de abril sólo en Netflix

Netflix desvela la fecha de estreno y las primeras imágenes de Todo es Gila, especial de comedia dirigido y producido por José Miguel Contreras (creador de El Club de la Comedia y director y productor ejecutivo de Una y no más de Joaquin Reyes también para Netflix) y en el que participan 16 de los mejores cómicos de nuestro país homenajeando con sus monólogos, al maestro Miguel Gila.

Jeosm

Quién participa en 'Todo es Gila'

Este especial de comedia conmemora el 20 aniversario de la muerte del maestro y por ello se ha querido contar con los mejores cómicos de nuestro país, entre los que se encuentran: David Broncano, JJ Vaquero, Valeria Ros, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Juan Carlos Ortega, Ignatius, Arturo Valls, Quequé, Ana Morgade, Davi Rovira, Juan Gomez Canca, Carolina Iglesias y Victoria Martín (Estirando el chicle) y Pantomima Full (Roberto Bodegas y Alberto Casado). El teléfono. La camisa roja y el traje negro.

Jeosm

El humor subversivo. Humoristas españoles vuelven a traer al escenario los chistes de Gila 20 años después de su muerte en este recorrido de más de una hora de risas.

Para hacer honor a este despliegue de talento, Todo es Gila se ha rodado a 12 cámaras como una producción de cine digital, realizada con la última tecnología, que cuenta con un atractivo look cinematográfico.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io