David Broncano ha sorprendido este sábado como invitado de 'Mi casa es la tuya'. Entre chistes y vaciles, el presentador de 'La Resistencia' se ha confesado aparcando el humor por momentos y dando detalles de su vida. Conocimos que su madre era la directora del instituto adonde iba (y donde propuso hacer huelga), que cursó la carrera de Publicidad pero fue a la carrera de Física de oyente, o que no era “el gracioso de la clase”: “Me da perecilla el cómico que está todo el rato haciendo chistes. Pero bueno, sí estaba a favor de la risa”.

Aunque sí da detalles de su vida en su programa, hasta ahora el jienense no había dado una entrevista tan personal. El celo por su vida privada hace que, a pesar de que le gusta el estilo de supervivencia, rechace ir algún día a 'Supervivientes' ya que no es fan de exponerse en público. "A mi me gusta tirar unos chistes, irme a casa y tener mi vida privada", apuntaba el presentador que confesaba que "iría sin cámaras". De hecho, añadía, "en la puerta de mi casa yo tengo una mochila de supervivencia preparada por si un día pasa algo, y esto no es broma".

Este valor de la intimidad ha hecho que pusiera una condición al programa: nada de amigos y familiares. Por ello Bertín ha invitado a Boris Izaguirre, Pocholo y El Sevilla. Tres personas que conocen a Broncano pero que han aprovechado su visita para seguir haciéndole preguntas. Por ejemplo, cuestionándole por qué no tiene redes sociales: "me di cuenta de que pasaba más de dos horas y lo dejé. Llevo un año sin meterme".

Mediaset

Pero si una pregunta era obligada esa era la de "¿cuánto dinero tienes?". El presentador de 'La Resistencia' y 'La Vida Moderna' se ha mojado asegurando que gana "mucho dinero". "Jamás pensé que iba a ganar eso", confesaba el de Jaén, "a su vez lo gano haciendo bromas y haciendo chistes. Es noble, el dinero lo gano haciendo el bien. Tengo cero reparos con eso, gano mucho dinero y no hago daño a nadie. Hago que ese dinero revierta en el bienestar de la gente". Y es que no solo presenta, sino que también acaba de montar una productora, "ahora soy empresario", presume.

A pesar de ganar bien, no es una persona a la que le guste derrochar. De hecho, ha confesado que su capricho más caro ha sido un coche deportivo, eso sí, menor de 120.000€, "¿un deportivito?", ha apuntado Bertín, "sí, algo pequeño". Y es que Broncano no ha rehuido hablar de dinero ni de su primera vez: "Mi primera experiencia en la cama fue aceptable. Fue razonable. No fue una fiesta. No fue para escribir un libro sobre el tema pero no hubo dramas". Además confesó que no tiene ganas de casarse: "no veo necesario sellarlo con un papel".

Mediaset

Uno de los atractivos del programa fue que Bertín le regaló finalmente el caballo que le había prometido: Boreal. Una yegua de 10 meses que, según apunta el cantante, "va a ser preciosa". "Ya la quiero", bromeaba Broncano nada más verla, y es que, la potra de crin marrón enamoró a su nuevo dueño, y para poder montarla en un futuro, el de 34 años recibió su primera clase de montar a caballo: "he nacido para esto", bromeaba, "yo ya no me quiero bajar de aquí". "Soy David Broncano, jinete", se presentaba a El Sevilla que llegaba en medio de su lección, y es que no se le dio nada mal.

