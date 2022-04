'Alba' sufre su descenso más fuerte pero sigue líder de la noche de los miércoles.

'Pasión de Gavilanes' marca mínimo histórico en prime time.

Audiencias de TV: Antena 3 fue la cadena más vista en marzo

'Alba' vuelve a situarse en lo más alto de la noche con su quinto capítulo, con el que mantiene intacto su liderazgo con 1.576.000 seguidores y un 13%, a más del doble de ventaja de su directo competidor. La serie protagonizada por Elena Rivera reúne a cerca de 3,3 millones de espectadores únicos y es también líder del Target Comercial.

Con el capítulo de esta semana, vuelve a confirmarse como la serie española más vista de la televisión con una media del 15% y más de 1,8 millones de espectadores. Previamente, 'El Hormiguero 3.0' es el programa más visto del día con cerca de 2,6 millones de seguidores y el 17,2%, a +13,5 puntos de su competidor y del Target Comercial, donde sube al 19,8% y con más de 5,8 millones de espectadores únicos. Antena 3 Noticias 2, con Vicente Vallés, se sitúa un día más a la cabeza del ranking con más de 2,6 espectadores y un 19,6% de cuota.

Audiencias TV de la noche

Alba también es la líder indiscutible de la noche de los miércoles. Invicta tras cinco capítulos, la ficción no encuentra rival que se acerque siquiera a sus cifras, pues el resto de alternativa están lejos de alcanzar el millón de espectadores. La última en intentarlo ha sido Unidos por la paz: Ucrania en el corazón, concierto benéfico organizado por La 1 que este miércoles apenas llamó la atención del 6.9% y 723.000 televidentes en el prime time de la cadena pública, empeorando así las cifras de Las tres puertas.

La telenovela Pasión de Gavilanes marcó anoche un nuevo mínimo en cuota. El primer capítulo, emitido entre las 22:08 y las 22:56 consigue únicamente 743.000 espectadores con una media de 4,9 puntos de pantalla; supone el primer capítulo menos visto de la serie

