La primera gala de 'Supervivientes' ha arrancado con fuerza dejando ya algunos de los primeros enfrentamientos del concurso. Tras vivir el tradicional momento en el que los concursantes han tenido que saltar desde el helicóptero, ha dado comienzo la primera prueba del reality: el famoso baño de barro. Una situación que ha hecho que los participantes saquen ya desde el primer momento su lado más competitivo para lograr que su equipo ganase y elegir así a qué isla querían irse.

Sin embargo, la tensión ha sido tan fuerte que Lara Álvarez ha tenido que intervenir en más de una ocasión al ver cómo se ponía en duda que se estuviesen cumpliendo las normas y tras ver cómo algunos de ellos ponían en riesgo su integridad física. "Me voy a poner seria, los juegos están pensados para que los disputéis no para que os lesionéis. Nosotros disponemos las cosas pero de vosotros depende la correcta ejecución del juego", ha indicado tras ver cómo Yulen ha estado a punto de lesionarse al tirarse de un salto por la rampa.

El detonante se ha producido después de que algunos de los participantes acusasen a Desirée Rodríguez de estar haciendo trampas. Tras decidir que no había sido así Lara Álvarez ha dado la señal para que retomasen el juego. Sin embargo, Desirée se ha enfadado al ver que gracias a eso Kiko Matamoros había conseguido una posición más favorable, por lo que se ha negado a continuar. Al escuchar cómo todos ellos gritaban, la presentadora ha frenado la gala en seco.

"¡Chicos! Yo, de verdad, pregunto: ¿sabemos que estamos haciendo televisión? Estamos en un programa de entretenimiento. ¿Sabemos dónde estamos, supervivientes?", ha indicado visiblemente indignada. Tras esto, ha anunciado que habían conseguido lo que ella no quería. "La dirección ha decidido anular este juego, invalidarlo". Aquí lo importante es que se consigan las recompensas. No puede ser estos gritos y esta jauría, que acabamos de empezar, por favor", ha explicado visiblemente enfadada.

Sin embargo, aunque en un primer momento había indicado que no iban a seguir con la prueba. Finalmente han optado por retomarla para descubrir a qué isla iba cada equipo. Un momento que Lara Álvarez ha aprovechado para darle las gracias a los concursantes por la pasión, aunque pidiéndoles más respeto y educación. "No me quiero poner seria, pero es que esto es pasión. Vamos a hacer el juego con orden y educación, es competitividad pura", le ha anunciado a Jorge Javier.



Sin duda, un argumento con el que el presentador estaba totalmente de acuerdo, y es que él también ha tenido que hacer un inciso para explicar que "aunque la competitividad está bien" tienen que cuidarse para no lesionarse.

