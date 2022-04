No es la primera vez que vemos en un reality que dos participantes que se gustan tienen sexo delante de, literalmente, toda España, pero nunca tan pronto como Alejandro Nieto y Tania Medina. El andaluz y la canaria, que son pareja, llegaron a 'Supervivientes 2022' con la intención de darlo todo... y vaya si lo han hecho, porque aunque el Mister se negaba a tener sexo con su novia en el programa porque 'le estaba viendo su familia' y dar ese tipo de contenido le parecía feo... al final ha sucumbido a sus instintos más primarios.

En una de las pruebas, Alejandro consiguió ganar en el juego de recompensa una noche con todas las comodidades en Playa Paraíso, y aunque podía llevarse a una persona con él, no pudo elegir a su novia, sino que debía hacerlo el público entre ella o Charo Vega, con la que no ha empezado precisamente con el pie derecho. El joven pidió a los telespectadores que le dieran la oportunidad de disfrutar de ese premio con su chica ahora que tienen que vivir en islas separadas, y al final se lo concedieron: cama blandita, almohadas, comida... todo comodidades que les hacían reponer fuerzas, y claro, al final el buen humor se desató en una noche de pasión.

Gracias a una manta, los tortolitos pudieron taparse para hacer sus cositas sin ser vistos... pero lo cierto es que los pequeños gemidos eran audibles y, bajo la romántica luna de Honduras, los dos pudieron tener una bonita noche que recordarán para siempre.

La relación de la pareja, con esto, ha vivido un verdadero 'boost', y es que la cosa no empezaba demasiado bien para ellos en el Caribe: Alejandro Nieto no ha podido evitar mostrar sus profundos celos cada vez que Tania se muestra simpático con algún chico, y sabiendo que ella tendrá que estar en otra isla distinta seguramente le lleven los demonios por dentro. Una actitud que muchos han tildado de tóxica en las redes sociales, y aunque Tania se dio cuenta en 'La isla de las tentaciones' de cómo era su novio y dejaron allí la relación, finalmente acabaron dándose una nueva oportunidad.

