Lydia Lozano preocupó a todos sus compañeros el viernes en 'Sálvame' al no acudir al plató como estaba previsto. Terelu Campos fue la encargada de anunciar que la colaboradora había sufrido una aparatosa caída en su casa con la que se había roto el brazo. "Ella nos cuenta que estaba de pie, se estaba poniendo la bota, ha perdido el equilibrio y se ha caído sobre el brazo", indicaba en ese momento la presentadora mandándole ánimos a su compañera.

Ahora, Lydia Lozano ha reaparecido en el plató de 'Conexión Honduras' para comentar todo lo que está pasando en 'Supervivientes'. Mucho más relajada y sonriente, la colaboradora le ha desvelado a Ion Aramendi cómo se encuentra. "Estoy fatal pero aquí, muy bien", ha indicado intentando tomárselo con humor.

Telecinco

La colaboradora ha aparecido con el brazo escayolado y con muchas ganas de comentar lo que estaba sucediendo. Por su parte, Ion Aramendi no ha intentado en hacerle alguna que otra broma para que estuviese más animada. "Eres una colaboradora experta en televisión y ahora también en radio", le ha indicado haciendo un juego de palabras con el que hacía referencia a su dolencia. "Muy bueno, realmente es lo que me gusta, la radio", le ha contestado ella demostrando que está mucho mejor.

Lo cierto es que la de Lydia fue la segunda baja que ha tenido que sufrir 'Sálvame' en tan poco tiempo, y es que unos días antes de que ella tuviese que faltar al programa, Belén Esteban se rompía la tibia y el peroné en directo mientras intentaba realizar una prueba precisamente junto a su compañera. "¿Alguien nos está exterminando?", bromeaba Terelu Campos al enterarse de que Lydia también estaba lesionada. Sin embargo, parece que en su caso ha podido regresar al trabajo con normalidad.

