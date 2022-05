Anabel Pantoja está muy emocionada con la segunda oportunidad que le han dado de poder estar en 'Supervivientes'. La colaboradora ha entrado en un momento muy complicado en su vida, y es que a los problemas de salud que atraviesan sus padres, se suma que hace poco tiempo decidió poner punto y final a su relación con Omar Sánchez. Ahora, la colaboradora no ha podido evitar acordarse de él, desvelando qué es lo que siente realmente.

Tras anunciar su ruptura, tan solo cuatro meses después de darse el 'sí, quier0', ambos han dejado claro que entre los dos sigue existiendo un gran cariño. De hecho, Omar Sánchez ha mostrado todo su apoyo a Anabel en esta nueva aventura en más de una ocasión pese a que el acercamiento que la prima de Kiko Rivera está teniendo con Yulen Pereira podría no estar sentándole del todo bien, según desveló Alexia Rivas.

Ahora, Anabel Pantoja se ha sincerado con sus compañeros reconociendo que los dos tomaron la decisión de separarse. "Era una cosa de dos. Si alguien tiene más culpa he sido yo. He tenido un par de ovarios de no faltarle el respeto antes de…", ha confesado a sus compañeros asegurando que sabe que no ha habido nadie que le quiera tanto como lo ha hecho él.

La colaboradora ha confesado que su entrada en 'Supervivientes' también la está viviendo como una prueba para saber si al no poder tener ningún tipo de contacto con él le echa de menos. "Aunque lo mismo cuando vuelva él ya no está, tiene a Mari Pepi o…", ha indicado dejando ver que ya ha contemplado esa posibilidad. Un momento que Kiko Rivera ha aprovechado para decirle que esa persona con la que Omar podría estar sería Alexia Rivas.

"Qué malo eres Kiko...Yo lo que no quiero es que se aprovechen de él", ha reconocido dejando ver que la posibilidad de que su ex pareja pudiese estar con la colaboradora es algo que no le haría ninguna gracia.

Alexia Rivas y su tajante respuesta a Anabel Pantoja

Tras escuchar estas palabras, Alexia Rivas se ha mostrado muy sorprendida, y es que ha reconocido que no entiende el motivo por el que Anabel Pantoja habla así de ella. "No me sorprende que haya salido mi nombre porque ella siempre está hablando de mí", ha comenzado explicando.

La colaboradora ha dejado claro que ella solo mantiene una buena amistad con Omar Sánchez y que no hay ni ha habido nada entre ellos. "No sé por qué piensa así cuando yo me enteré de su ruptura dos meses antes y no dije nada a pesar de estar trabajando en un programa de televisión", ha recordado. "Me tiene una manía que no lo entiendo, cuando yo encima no le he traicionado".

Alexia Rivas ha reconocido que no le parece del todo bien el mensaje de la prima de Kiko Rivera, y es que aunque reconoce que le gusta ver que se acuerda de él, cree que no está del todo bien el motivo. "Es un mensaje como diciendo...ahora que estoy mal te echo de menos. Me hubiese gustado que eso también le pasase cuando estaba bien", ha indicado, y es que Alexia Rivas sabe que Omar Sánchez no lo ha pasado nada bien con su ruptura.

