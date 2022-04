Omar Sánchez no se ha perdido el gran estreno de 'Supervivientes 2022'. Hace un año era él quien saltaba del helicóptero y se convertía en una gran sorpresa con su gran paso por el concurso de supervivencia. Sim embargo, este año le ha tocado vivir el estreno del reality desde su casa, pero no por eso ha sido menos menos importante. El canario ha mostrado todo su exmujer Anabel Pantoja.

El joven ha seguido cada uno de los pasos que ha dado la sobrina de Isabel Pantoja, desde su salto en el helicóptero hasta su participación en el bautismo de barro. Anabel fue elegida por la audiencia como una de las dos primeras líderes de la edición y tuvo la importante misión de escoger a los miembros de su equipo. Omar Sánchez no pudo evitar sentir nostalgia al ver a su exmujer en 'Supervivientes'.

Aunque ya no estén juntos, Omar tiene muy claro a quién va a apoyar: a Anabel Pantoja. Así lo dejó claro en sus redes sociales: "A por todas", escribió, junto a una imagen de la colaboradora de 'Sálvame' en el helicóptero.

Pero esta no sería la única prueba de que la Pantojita y el sufero son dos exbienavenidos. Merche la madre de Anabel Pantoja entraba en directo en 'Sálvame' y desvelaba que Anabel y Omar se vieron antes de que la joven pusiera rumbo a Honduras. Él estuvo enseñándole algunos trucos para pescar.

La madre de la colaboradora de televisión también afirmó que ella estaba encantada con la relación que mantenía su hija con el joven canario. "Le dio una gran estabilidad, una familia, aunque fuera lejos de casa, la veía feliz". Merche también dejó claro que a ella le encantaría que entre ellos se produjese una reconciliación y que ella cree que lo que puede haber fallado sería "el gran carácter de Anabel". Para Omar Sánchez solo tiene buenas palabras, lo considera una muy buena persona y no descarta que la pareja pueda darse una segunda oportunidad.

Instagram

"El tema de los chicos a mí no me preocupa. Su corazón es suyo, tiene que elegir. No creo que vaya a ir con intención de encontrar a nadie, simplemente de superarse y hacer bien el concurso. Ella conecta más con los chicos que con las chicas. No sé si han tenido más feeling en este tiempo que han estado conviviendo, pero de tonteo... Yo no lo creo", ha afirmado sobre el supuesto tonteo de Anabel Pantoja con Julen, el concursante revelación de esta edición.

Una ruptura totalmente inesperada.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez ponían fin a su matrimonio tan solo cuatro meses después de darse el 'sí, quiero' en la isla de la Graciosa. Pero en las últimas semanas hay muchos rumores que apuntan a una posible reconciliación de la pareja. Ahora, las palabras de Merche no hacen más que corroborar las teorías que apuntan a una reconciliación.

Gtres

