'El Hormiguero' ha recibido a la artista invitada de la noche con los brazos abiertos. Chanel Terrero esta calentando motores para Eurovisión pero aunque solo esta a diez días para que dé comienzo su gran aventura y ponga rumbo a Turín, la joven ha querido pasarse por el programa para coger las últimas fuerzas. La artista le ha desvelado a Pablo Motos cómo se prepara para el festival: "Es una competición, pero estaría contenta y satisfecha si salgo de ese escenario y hemos hecho un buen trabajo"

La cantante también ha querido aclarar cómo se tomó toda la polémica con el resultado del Benidorm Fest. ¿"Te llegaron a amargar la victoria?" Le preguntaba el presentador a Chanel. La joven, con su optimismo y simpatía, contestaba de la manera más amable y a la vez sincera: "No me amargaron el premio pero fue una sensación agridulce", explicaba, para terminar reflexionando de que todo fue "un aprendizaje".

Chanel ha querido ser honesta con el programa y con la audiencia. También confesaba en la entrevista que pasó mucho miedo la primera noche en la que salió de fiesta con sus amigos tras proclamarse concursante de Eurovisión: "Pensaba que me podían tirar un hielo o algo". Sus amigos le animaron en todo momento llegando a entrar en varios bares y todo salió perfecto: "Fue todo maravilloso y no pasó nada de lo malo" , explicaba la artista con una sonrisa.

Como curiosidad, la cubana ha revelado su truco para estar al 100% y en forma, ya que cantar y bailar a la vez es muy complicado. "Empecé a ensayar en la cinta en zapatillas y el primer día no podía más. Pero ya el segundo mejor, el tercero entero, y dije le añadimos los tacones".

