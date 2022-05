Tras el éxito de la primera temporada, Mercedes Milá regresa al plató para reencontrase con ellos, recordar el pasado y hablar, con la complicidad y la confianza que solo da el paso del tiempo, de su evolución en el plano vital y profesional de las últimas décadas.



El lunes 30 de mayo, Mercedes Milá regresa al plató de 'Milá vs. Milá' para volver a entrevistar a seis personajes destacados de nuestra sociedad en la segunda temporada del programa.

Los invitados de la T2 de 'Milá vs. Mila'

Mario Vargas Llosa, Pedro J. Ramírez, Ana Belén, Maribel Verdú, Miguel Ríos e Imanol Arias se sentarán a conversar con calma y a revivir sus entrevistas pasadas con Mercedes Milá. En estas nuevas entregas veremos cómo ha cambiado su forma de vivir, de pensar y cómo todos ellos han evolucionado personal y profesionalmente. Mercedes Milá volverá a preguntar y repreguntar y también escuchará desde la complicidad que da el reencuentro del pasado compartido y el paso del tiempo.

Además, a través de estas conversaciones, también comprenderemos cómo ha evolucionado la sociedad de hace tres décadas a la actual. Y por supuesto, volveremos a disfrutar de Mercedes Milá en estado puro.

La T2 de 'Milá vs. Milá' se estrena el lunes 30 de mayo a las 22:30h en #0 de Movistar Plus+ (dial 7). Cada programa estará disponible en el servicio bajo demanda de Movistar Plus+. También están disponibles bajo demanda los programas de la primera temporada con José María García, Massiel, Manuela Carmena, Lola Herrera, Ramoncín y Joan Manuel Serrat como invitados.



'Milá vs. Milá' es una producción original Movistar Plus+ en colaboración con Zanskar Producciones.





