Mercedes Milá cumplió 71 años el 5 de abril. Ese día sus redes se llenaron de felicitaciones de familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente anónima que la admira... pero ni lo que ella misma había imaginado jamás es que su "amor ficticio", William Levy, la felicitase y no con un mensaje cualquiera.

Hace unos días, la presentadora desveló en sus redes que había cambiado la foto de la pantalla del móvil por una imagen del actor. "Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia", escribía Milá sobre los sentimientos que le provocaba el protagonista de la telenovela 'Café con aroma de mujer', de la que la presentadora de Movistar es fiel seguidora.

Sus palabras han traspasado el océano y los cumplidos que dedicó en su Instagram han tenido la respuesta por parte de William Levy y, nada más y nada menos, que en forma de felicitación. Un vídeo en el que el actor se dirige a Mercedes como "la mujer más guapa de España".

"Este mensaje es para la mujer más bella de España, con respeto a las demás mujeres de España porque allí hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas. Pero este mensaja va específicamente para la más bella, Mercedes Milá. Te mando un beso muy grande, te quiero mandar mucha felicidad en tu cumpleaños, que Dios te bendiga, que sigas regalando salud y muchos años más de felicidad. Un besote grande", dice William Levy en el vídeo.

Está claro que la presentadora ha levantado una envida sana entre todos sus seguidores aunque ella misma ha quedado en 'shock' tras recibir el mensaje. "No sé cómo seguir con mi día", comentaba junto al vídeo de Levy. Algunos de sus seguidores han reaccionado con comentarios como "lo tienes en el bote", "te visiono entrevistándolo", "los sueños se cumplen" o "yo necesitaría reanimación asistida". Y ella en sus Stories también ha reaccionado a los comentarios: "Yo de verdad que no tengo palabras para contestaros a vuestros mensajes. No lo entiendo ni yo".



