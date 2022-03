'Las tres puertas', programa presentador por María Casado recibía a una invitada de lo más especial. Una gran estrella de la televisión y la radio que, como ha comentado ella misma, a penas concede entrevistas "porque ya ha contado todo sobre su vida". La gran Mercedes Milá se sentaba en el programa de TVE y confesaba lo mal que lo pasó cuando le diagnosticaron depresión. "Lo he pasado muy mal, cuando sabes que una depresión puede acabar contigo, que una ansiedad puede acabar contigo, te das cuenta de los límites", comenzaba contando la presentadora.

¿Por qué motivo tuvo esta enfermedad Mercedes Milá? La presentadora le confesaba a María Casado que han sido varias veces las que ha estado pasando por muy mala época. "La primera que tuve fue por un desamor y la segunda y las que vinieron después sí fue por exceso de estrés". Aún habiéndolo pasado tan mal, la presentadora ha animado a que las personas que estén pasando por algo parecido a que no se rindan: "Yo siempre digo que no hay que tirar la toalla. Aunque haya días que tienes encima la espada de Damocles y todo me parece mal y triste, horrendo, gris... Hay días que estoy bien, feliz, y pienso qué suerte".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"La enfermedad mental está rodeándonos cada vez más. Yo hablo como hablo para ayudar a la gente que está enferma y necesita apoyo. La gente que te quiere, y te quiere bien, también se harta", se sinceraba. La presentadora ha sido muy feliz en televisión, pero ahora asegura estar más tranquila. "Me fui por enfermedad, porque ya no podía más", contaba con respecto a 'Gran Hermano'. "Podía estar llorando toda la semana y llegaba el jueves me cogía un coche y me iba a la tele me maquillaba y nadie lo notaba. Lo que me pasaba era después que decía, ¿cómo podré volver a hacerlo?".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io