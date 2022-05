Quedan menos de 10 días para conocer quién será el país ganador en el Festival de Eurovisión 2022, y el eurodrama ya ha dado comienzo. Tras los primeros ensayos de los representantes que actuarán en las dos primeras semifinales, hemos sido testigos de cómo el escenario de Turín está completamente roto, y su escenógrafa, Francesca Montinaro, no ha dado una solución confirme a lo esperado en un certamen de estas características.

Lo vendieron como la gran puesta en escena de Eurovisión 2022. Un gran "sol cinético" hecho con pantallas LED que aportaría imágenes en movimiento, luces y pirotecnia durante las actuaciones en Turín. Pero el elemento central de la gran gala eurovisiva ha terminado produciendo un fallo y no podrá usarse como estaba concebido. Esto obligará a un gran número de países participantes a cambiar la escenificación que tenían preparada desde hace meses para actuar en el Palasport Olimpico de la ciudad italiana.

El problema técnico se evidenció durante los primeros ensayos de las delegaciones que actuarán en la Semifinal 1. El llamado "sol cinético", la que era la estructura principal del escenario diseñado por la artista multimedia y escenógrafa Francesca Montinaro, no funcionaba según lo previsto, las pantallas aparecian apagadas y el gran sol parecía más bien un agujero negro.

Presentado bajo el nombre de The Sun Within (El sol interior), los organizadores UER y la cadena de televisión italiana RAI hicieron públicos los primeros bocetos en febrero. Entonces se habló literalmente de “un nuevo y ambicioso concepto de escenario basado en los movimientos y la luz de un sol cinético”, que ocuparía la parte central del gran escenario y que se movería durante las actuaciones, “permitiendo que cada actuación se presente de una manera única y espectacular”.

Aquel gran sol central permitía a las delegaciones diseñar actuaciones con muchas posibilidades visuales. Desde la Unión Europea de Radiodifusión, el productor ejecutivo Claudio Fasulo explicaba en un comunicado que durante las pruebas técnicas en Turín, "el equipo de producción experimentó desafíos con la gran cantidad de tiempo que lleva ajustar el ”sol“ en diferentes posiciones en el tiempo entre las actuaciones. Por lo tanto, junto con la RAI, se ha decidido que el sol permanecerá en la misma posición durante las 40 canciones, para garantizar una competencia justa para todos los países participantes”.

¿Afectan estos problemas a Chanel?

¿Habrá problemas con Chanel y su 'Slo Mo'? RTVE no ha confirmado nada todavía, y quizás está a la espera de llegar al escenario de Turín para verlo en persona. De momento, la delegación de España solo ha podido ver los ensayos con figurantes, unas semanas antes de que se supiese el fallo técnico en el gran "sol cinético". Horas antes de tomar el avión que la llevará a Turín, la propia Chanel ha hablado sobre ello a RTVE. La interpreta ha asegurado que a su actuación "no le hace falta un sol para brillar" y zanja con un "nosotros a lo nuestro".

