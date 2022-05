Rubén Sánchez ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más difíciles de 'Supervivientes' tras convertirse en el primer expulsado del programa. El concursante se ha convertido en 'parásito' teniendo que permanecer solo durante una semana en una isla alejada de todos sus compañeros. Sin duda, un reto que no es nada sencillo, aunque también significa que tiene la oportunidad de volver a incorporarse el concurso si así lo decide el público.

El hambre, unido al calor y las picaduras de mosquito no le ponen nada fácil su estancia allí. Además, el hecho de estar incomunicado hace que los días se vuelvan más largos y complicados. Unos factores que han hecho que esté más susceptible, pagándolo con parte del equipo del programa. "Reconozco que ha habido momentos en los que he estado tenso y les he pedido disculpas. La mente te juega malas pasadas, sobre todo los primeros días, pero luego ya te encuentras mejor de ánimo. La situación me ha podido", ha reconocido admitiendo que no ha estado del todo correcto en muchas ocasiones.

Rubén Sánchez ha querido justificarse asegurando que las condiciones para él no están siendo nada fáciles. "Las circunstancias en las que me encuentro… no hay ningún pez, no tengo gafas de buceo…", ha indicado. Sin embargo, ha reconocido que ya está mejor y con fuerzas. "Estoy un poco solitario, ha habido días que he estado bajo pero he demostrado que estando solo se puede luchar aunque me hayan tachado de vago", ha indicado.

Por su parte, Jorge Javier ha querido darle un consejo recordándole que todavía puede seguir luchando por el concurso."Formas parte del concurso, no puedes tratar mal a la gente que está trabajando y forma parte del equipo. Sigues en el programa y estamos pendientes de absolutamente todo. Estás ahí porque te expulsaron la semana pasada pero no estás fuera, no tires la toalla antes de tiempo", ha indicado

Un momento que ha aprovechado para confesar que entiende que lo esté pasando mal, aunque le ha indicado que ese no es motivo para que lo pague con el equipo. "La cabeza juega malas pasadas pero no impidas al equipo que te graben, no les tires agua. Te quedas en pelotas de manera deliberada para que no te graben…", ha desvelado enumerando algunas de las faltas de respeto que ha tenido durante esta semana.

Por su parte, el novio de Enrique del Pozo ha explicado que él hace nudismo y que pensaba que en la isla podría hacerlo, algo a lo que el presentador le ha respondido que es así pero no todo el rato, porque sino dificulta que se le pueda grabar. "Deberías luchar por seguir en el concurso. Tienes un cuerpo mucho más bonito ahora, así que por el tratamiento de belleza que estás consiguiendo.... deberías luchar por quedarte", le ha recalcado. Un momento que ha aprovechado para darle una gran noticia. "Te vamos a dar unas gafas de buceo para que pesques y dejes tranquilo al equipo de Honduras, no lo hacemos por ti, lo hacemos por el equipo", le ha recalcado.

¿Por qué no estaba en plató Enrique del Pozo?

Sin duda, una de las grandes ausencias que se ha notado en el plató ha sido la de Enrique del Pozo, que no ha acudido para defender a su pareja. Un hecho que Jorge Javier no ha querido pasar por alto, preguntando a dirección el motivo por el que no se encontraba allí este jueves.

"Ha declinado la opción de venir, primero estaba malo, luego enfadado y luego ni por Skype", ha anunciado el presentador. Un momento que ha aprovechado para mandarle un mensaje. "Recupérate, no te enfades más y recupérate", ha indicado dejando claro que le gustaría verle ahí.

