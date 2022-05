Alejandro Nieto ha vivido una de sus noches más complicadas en 'Supervivientes'. El concursante ha tenido que ver cómo gran parte de su equipo se ponía en su contra, y es que hay personas como Marta Peñate o Mariana que no aprueban la actitud que está teniendo en la isla. "Me parece muy egocéntrico, él solo se delata con su comportamiento", ha indicado la modelo venezolana dejando claro que no soporta a su compañero.

Durante la discusión, ha salido a la luz que el novio de Tania Medina también ha criticado a las espaldas a Kiko Matamoros, algo que al colaborador no le ha parecido nada bien. El novio de Marta López Álamo no ha dudado en saltar para decir lo que piensa sobre él, dejando claro que le parece un "cobarde", unas palabras que han provocado que Alejandro acabe estallando.

"¿Por qué te metes ahora?", le ha increpado indicándole que el problema que estaba teniendo era de él con su equipo. "Me han preguntado porque han dicho que se te va el piquito hablando de mi", le ha recordado Kiko Matamoros mostrando lo molesto que estaba con él por lo sucedido. Un enfrentamiento donde se ha vivido un intenso momento después de que el colaborador se levantase para decirle lo que pensaba sobre él desde más cerca. "No te levantes que yo también puedo hacerlo eh", le ha increpado Alejandro.

Tras esto, Tania Medina ha decido intervenir para intentar calmar a su pareja y que la situación no empeorase. Una situación que finalmente ha tenido que cortar de raíz Jorge Javier. Sin duda, un ambiente muy diferente al que vivieron durante la gala anterior, donde Kiko Matamoros terminó reconociendo que en realidad tenía cariño a su compañero, algo que parece que ha cambiado completamente.

Alejandro se derrumba al sentirse aislado

El concursante no ha podido más y ha terminado desahogándose con Tania Medina al sentir que todos sus compañeros están en contra de él. Todo ha surgido después de tener una discusión con Marta Peñate y el resto de los 'royale' después de que se hiciese un pescado sin avisarles antes. "Me parece muy fuerte que lo haga cuando quiera", ha indicado la novia de Tony Spina.

Sin embargo, él no opina de la misma forma, y es que ha explicado que él vio a Nacho Palau haciendo lo mismo y nadie le dijo nada. "Me lo hice y luego le di un trozo a cada uno de mis compañeros, como hizo él, pero parece que Nacho cae bien y yo no", le ha reconocido a Jorge Javier.

