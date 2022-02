José Luis Losa coincidió con Alba Carrillo en su edición de 'Supervivientes' en 2017



Lucía Pariente ha comunicado el fallecimiento de Inma a través de las redes sociales.

Supervivientes puede quedarse sin su presentadora estrella.

El que fuera ganador de 'Supervivientes' en 2017, José Luis Losa, ha recibido la peor de las noticias: su esposa, Inma, ha fallecido. La mujer fue la encargada de llevar la defensa de su marido en el plató, un papel que supo llevar a raja tabla hasta el final teniendo más de un encontronazo con quienes le criticaban. Sin embargo, su gran carácter y su amabilidad terminó por conquistar al público y a sus compañeros, lo que ha hecho que la noticia de la pérdida haya dejado desolados a quienes compartieron plató con ella durante los meses que duró el concurso.

Entre sus compañeros se encontraba Lucía Pariente, quien forjó una gran amistad con Inma mientras José Luis estaba en Honduras. Una circunstancia que ha hecho que haya notado y mucho su pérdida. Tanto que ha sido la encargada de darla a conocer públicamente a través de su mensaje de despedida en las redes sociales, que acompañaba con una bonita imagen de las dos unidas durante el concurso. Ella, sonriente, señalaba la foto de su camiseta: la de su hija Alba Carrillo; mientras que Inma llevaba la foto de su marido en la suya.

Final de Supervivientes 2017 entre Alba Carrillo y José Luis Losa Gtres

"Alguien me preguntó en septiembre, ¿quién ha estado en un reality y mantiene amistad con alguien? Y yo levanté la mano. ¡Mi querida Inma! Te conocí en el 2017 y fráguanos una sincera y honesta amistad, hoy te digo adiós y vuelvo a pensar lo injusta que es la vida", escribía en el pie de foto Lucía Pariente. "Rezaré por ti, cuídanos desde el cielo, porque tú irás al cielo, a veces el camino se hace complicado. Un beso enorme a tus hijos, a tu a marido y a esa hermana de la que tanto me hablaste... Descansa amiga".

Tanto José Luis como sus hijos han querido permanecer en silencio dándole a Inma una despedida en la intimidad, tal y como se han mantenido en los últimos años tras su paso por el concurso.



